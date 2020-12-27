Örnek olarak 800 bin liralık bir gayrimenkulde, alıcı 400 bin lira nakit verip 400 bin lira kredi kullanmak istediğinde bu tutarda bir kredinin 120 ayda aylık ödemesi güncel faiz oranı ile 5.711 lira civarında oluyor. Bu kredinin ödenebilmesi için de aylık hane gelirinin en az 10 bin lira ve üzerinde olması gerekiyor. Dolayısıyla 1 milyon lira ve üzerindeki gayrimenkullerde hem peşinat hem de aylık taksit ödeme güçlüğü yaşanıyor."