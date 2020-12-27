Bakanlık duyurdu! Ücretsiz verilecek! Bu sayede daha fazla kazanılacak!





Tüm dünyayı olumsuz etkileyen koronavirüs salgını sonrasında dijital dönüşümün ve elektronik ticaretin daha da önem kazandığına dikkati çeken Pekcan, şunları kaydetti: "Bu dönemde dünya genelinde çeşitli kısıtlamalar uygulanırken, insanlar evlerinden çıkmadan internet üzerinden alışverişe daha çok yönelmeye başladı. Bunun bir sonucu olarak Türkiye'de geçen yılın ilk altı ayında 55,9 milyar lira olan e-ticaret hacmi bu yılın ilk altı ayında yüzde 64 artışla 91,7 milyar lira seviyesine yükselmiştir.