100.000 TL 32 Günlük Mevduat Faizi Hesaplama

Bankaların sunmuş olduğu faiz oranlarına göre örnek 100 bin lira mevduat faizi hesaplama işlemlerine göre aylık net kazanç tutarları şu şekildedir. Örneğin; en yüksek mevduat faizi sunan Fibabank üzerinden yüzde 17 ile 32 günlük mevduat hesabından 100 bin TL anapara için net kazancınız 1.416 TL olarak hesaplanmıştır.