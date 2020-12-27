"Sıfırı araçta bu ay önemli satış kampanyaları olacak. Sıfır araçlar bu dönemde alınabilir. Türkiye'deki yaklaşık 40 marka fiyatlarını indirdi. Şuan sıfır araç almak çok cazip. 2. elde de yüzde 6 ila 12'yi gördüğümüz için cazip. Otomobil almak için en doğru zamandayız"

11 AYLIK DÖNEMDE SATIŞLAR YÜZDE 21 ARTTI

Bu yılın ocak-kasım döneminde ise ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar 1 milyon 937 bin 616'ya yükseldi. Satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 arttı. Geçen yılın aynı döneminde 1 milyon 595 bin 63 adetlik satış olmuştu.

Ocak-kasım döneminde, ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 83, hafif ticari araçların payı da yüzde 17 oldu.