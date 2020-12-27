4000 TL maaşla devlete 60 KPSS puanı ile memur alımı 2020

4000 TL maaşla devlete 60 KPSS puanı ile memur alımı KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu anlamda KPSS 60 puan şartıyla kamuya memur alımı yapılacak. Farklı illerde belediyeler ve kamu kurumları bünyesine yapılan memur alımında ilanlar ile ilgili bilgiler sayfamızda yer alıyor.
15 Aralık
YAYLAKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 ADET TAHSİLDAR ALACAK
11 Aralık
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
100 ZABITA MEMURU ALACAK
4 Aralık
HAFİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MEMUR ALACAK
TİLLO (SİİRT) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MEMUR ALACAK
2 Aralık
UZGÖRÜR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MEMUR ALACAK
23 Kasım
PÜTÜRGE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MEMUR ALIMI İPTAL İLANI YAYINLANDI
20 Kasım
BEYOĞLU (İSTANBUL) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
80 MEMUR ALACAK
19 Kasım
PÜTÜRGE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 MEMUR ALACAK
17 Kasım
ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE 12 İTFAİYE ERİ 10 ZABITA MEMURU OLMAK ÜZERE 22 MEMUR ALIMI DÜZELTME İLANI
16 Kasım
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
250 MEMUR ALACAK
12 Kasım
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
32 MEMUR ALACAK
21 Aralık
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI
15 MEMUR ALACAK
11 Aralık
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
100 ZABITA MEMURU ALACAK
4 Aralık
HAFİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MEMUR ALACAK
TİLLO (SİİRT) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MEMUR ALACAK
2 Aralık
UZGÖRÜR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MEMUR ALACAK
23 Kasım
PÜTÜRGE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MEMUR ALIMI İPTAL İLANI YAYINLANDI
20 Kasım
BEYOĞLU (İSTANBUL) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
80 MEMUR ALACAK
19 Kasım
PÜTÜRGE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 MEMUR ALACAK
17 Kasım
ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE 12 İTFAİYE ERİ 10 ZABITA MEMURU OLMAK ÜZERE 22 MEMUR ALIMI DÜZELTME İLANI
16 Kasım
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
250 MEMUR ALACAK
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