• Altta bulunan güvenlik kontrolü kısmındaki resimde yazan sayıları "Güvenlik Kontrolü" karşısındaki boş kutucuğa yazmalısınız.

• En altta bulunan uyarıyı da okuduktan sonra sol yanında bulunan boş kutucuğa tıklayarak, işaretledikten sonra "İleri" butonuna tıklayarak, bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz.

• Daha sonraki aşamada ise "Adres Bilgileri" ile tercih ettiğiniz "İletişim Bilgileri" kısımlarını doldurmalısınız. En son olarak sayfanın altında İŞKUR üyeliğiniz için özel bir şifre oluşturmalısınız.

• Şifrenizi tekrar girdikten sonra kendinize bir "Güvenlik Sorusu" oluşturup, altındaki "Yanıtınız" karşısındaki kutucuğa da yanıtını yazmalısınız.

• Son olarak en altta bulunan "Üyeliği Oluştur ve Devam Et butonuna tıklayarak İŞKUR kayıt işlemini tamamlayabilirsiniz.

İşveren İŞKUR kayıt işlemleri için;

• İŞKUR kayıt işlemini iş ilanlarına ulaşmak amacı ile yapmak için sayfada bulunan "İşveren" kısmındaki "Üye Ol" butonuna tıklamalısınız.