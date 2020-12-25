Herkes için geçerli! Zam geldi! Milyonları ilgilendiriyor, artık... Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. O ücretlere zam geldi. Yüzde 9.1'lik bir artış söz konusu. Birçok kişi farkında olmadan yapıyor. Fakat cezai yaptırımı bulunuyor. 4 bin lira para cezası var. Koronavirüs salgını sonrası giderek arttı. Çok fazla kişi bu cezayı ödemek zorunda kaldı. Pandemi sonrası sosyal hayat tamamen değişti. Yüzde 9.1'lik yeniden değerleme oranında yapılan artışla umuma açık yerlerde çevreyi kirletenlere verilen ceza 351 liradan 382 liraya; egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara verilen ceza bin 895 liradan 2 bin 67 liraya; egzozu standartların ötesinde emisyon yayan araç sahiplerine verilen ceza ise 3 bin 791 liradan 4 bin 136 liraya çıktı.