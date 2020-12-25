Covid-19 salgınının en çok etkilediği sektörlerin başında turizm ve havacılık geliyor. Ardından ise hizmetler sektörü virüsten büyük oranda etkilenen bir sektör.
Bu üç sektöre baktığınızda hepsinin birbiriyle ilgili olduğu da görülüyor. Mart ayında Türkiye'de de etkisini hissettiren salgın yaz aylarındaki turizm hareketlerini de durdurmuştu. Ancak gerek Kültür ve Turizm Bakanlığı gerekse sektörün meslek dernekleri dünyaya Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu anlatmaya başladı.
11 MİLYAR $ GELİR
Bu noktada özellikle başta Rusya, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerden turistler Türkiye'ye geldi. Sağlanan teşviklerle de sektörün ayakta kalmasına destek verildi. Bütün bu tedbirlerle en zor yılda Türkiye, 2020'yi 15 milyon turist ve 11 milyar dolarlık gelir ile kapatıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, 2021 yılı için hedefin en az 30 milyon turiste ulaşmak olduğunu söyledi.
2020'nin değerlendirmesini yapan ve 2021 yılına ilişkin beklentileri açıklayan Bakan Ersoy, 2020'yi uluslararası turizmin yüzde 80'lik bir daralmayla kapatacağının göründüğünü belirterek, "Bizim rakip pazar olarak gördüğümüz Akdeniz çanağındaki Yunanistan yüzde 78-80 bandında, İspanya yüzde 80 bandında bir daralmayla kapatacak.
Biz de Türkiye olarak yüzde 70 bir daralmayla yılı kapatacağız gibi gözüküyor. 15 milyondan biraz daha fazla yolcu ve 11 milyar dolardan biraz fazla bir gelirle bu seneyi tamamlayacağız gibi görünüyor" dedi.
30 MİLYON KİŞİ
2021 yılı için hedefin en az yüzde100 büyüme olması gerektiğini ifade eden Bakan Ersoy, "Yani 15 milyonun üzerine yüzde 100 hedef koyarsanız 30-31 milyonluk bir yolcu sayısı olmalıdır. Bakıldığı zaman 2020'den çok daha iyi, 2019'un sayı olarak hâlâ gerisinde bir planlamayla 2021 yazını atlatırız diye umuyorum" şeklende konuştu.
VATANDAŞ DA TATİL YAPTI
Yabancı turistin gelemediği 2020 yılında turizm bölgelerimizde yerli turist canlılığı da yaşandı. Vatandaşlar özellikle bayram tatillerinde kısıtlamaların kalktığı dönemlerde otellere giderek güvenli tatillerini yaptı. Otellerde alınan hijyen ve mesafe kuralları ile Türkiye en güvenli tatil bölgelerinin başında geldi. Yine vatandaşlar özellikle otel dışında yazlık kiralama ya da tekne ile de izole tatilin tadını çıkardı. Yabancıda yaşanan kayıp sonrası yerli turistin ilgisi sektör için de bir ilaç oldu.