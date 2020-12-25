11 MİLYAR $ GELİR



Bu noktada özellikle başta Rusya, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerden turistler Türkiye'ye geldi. Sağlanan teşviklerle de sektörün ayakta kalmasına destek verildi. Bütün bu tedbirlerle en zor yılda Türkiye, 2020'yi 15 milyon turist ve 11 milyar dolarlık gelir ile kapatıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, 2021 yılı için hedefin en az 30 milyon turiste ulaşmak olduğunu söyledi.