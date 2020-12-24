Sahibinden 2. el otomobil alamayan pişman olmadı! Yüzde 0 faiz, yüzde 12 indirimle 100.000 TL destekle araba.... Vatandaşlar yılsonu yaklaşırken otomobil kampanyalarına yönelmiş durumda. Bu anlamda 2. el araçların el yaktığını düşünürsek doğru karar verdikleri ortada. Bu bağlamda Fiat 2020 model sıfır araç modelleri için yılın son dev indirim ve finansman kampanyalarını açıklamaya devam ediyor. Otomobil ve ticari aç satın alacak müşterilerine özel 12 bin TL'ye kadar indirimin yanı sıra 100 bin TL'ye kadar düşük faizli finansman desteği sağlıyor. Diğer yandan Volkswagen'den 0 faiz ile 100 bin TL kredi desteği müjdesi! 12 ay vade ise oldukça dikkat çekti.
VOLKSWAGEN 2020 MODEL SIFIR ARAÇ FİYATLARI
2020 model Volkswagen Polo yeni fiyat listesi
- Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline: 187.700,00 TL
- Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Comfortline: 188.300,00 TL
- Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Comfortline: 190.400,00 TL
- Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Highline: 284.700,00 TL
- Polo 1.6 TDI SCR 95 PS DSG Comfortline: 316.200,00 TL
- Polo 1.6 TDI SCR 95 PS DSG Highline: 329.700,00 TL
2020 model Volkswagen Golf yeni fiyat listesi
- Golf 1.0 TSI 115 PS Manuel Midline Plus: 213.200,00 TL
- Golf 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Comfortline: 231.400,00 TL
- Golf 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Highline: 349.300,00 TL
2020 model Volkswagen T-Roc yeni fiyat listesi
- T-Roc 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Highline: 387.300,00 TL
2020 model Volkswagen Tiguan yeni fiyat listesi
- Tiguan 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Comfortline: 410.600,00 TL
- Tiguan 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Highline: 458.200,00 TL
2020 model Volkswagen Tiguan Allspace yeni fiyat listesi
- Tiguan Allspace 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Comfortline: 493.600,00 TL
- Tiguan Allspace 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Highline: 546.300,00 TL
2020 model Volkswagen Passat yeni fiyat listesi
- Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Impression: 384.900,00 TL
- Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Business: 437.300,00 TL
- Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elegance: 527.700,00 TL
- Passat 1.6 TDI SCR 120 PS DSG Impression: 348.700,00 TL
- Passat 1.6 TDI SCR 120 PS DSG Business: 470.100,00 TL
- Passat 1.6 TDI SCR 120 PS DSG Elegance: 571.300,00 TL
- Passat 2.0 TDI SCR 150 PS DSG Business: 663.700,00 TL
- Passat 2.0 TDI SCR 150 PS DSG Elegance: 796.800,00 TL
- Passat 2.0 TDI SCR 240 PS 4M DSG Elegance: 905.700,00 TL
2020 model Volkswagen Passat Variant yeni fiyat listesi
- Passat Variant 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Business: 469.100,00 TL
- Passat Variant 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elegance: 561.300,00 TL
- Passat Variant 1.6 TDI SCR 120 PS DSG Business: 495.200,00 TL
- Passat Variant 1.6 TDI SCR 120 PS DSG Elegance: 598.200,00 TL
- Passat Variant 2.0 TDI SCR 240 PS 4M DSG Elegance: 920.800,00 TL
2020 model Volkswagen Touareg yeni fiyat listesi
- Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS Tiptronik Premium: 2.011.600,00 TL
- Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS Tiptronik Elegance: 2.011.600,00 TL
- Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS Tiptronik R-Line: 2.073.500,00 TL
FİAT 12 BİN TL İNDİRİM KAMPANYASI!
Fiat, 2020 model Fiat 500X Sport satın alacaklara özel 12 bin TL'ye varan indirim fırsatı sınıyor. İndirim 500X Sport 1.3 FireFly 150 HP DCT versiyonda geçerli olup kampanya 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olacak.
FİAT'TAN 0,99 FAİZ ORANI İLE 100 BİN TL FİNANSMAN DESTEĞİ!
Fiat 0 km 2020 model yılı tüm Ducato modellerinde geçerli olmak koşulu ilse 0,99 faiz 15 ay vade ile 100 bin TL'ye kadar finansman desteği sağlıyor. Kampanya 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olacak.
Kampanya Koç Fiat Kredi' nin onayı ile geçerli olup değerlendirme sonucunda daha yüksek peşinat ve farklı vade istenebilecektir. KFK kredi kullanımında 1.74% faiz fırsatı sunulmaktadır. ''Marka Kasko'' yaptırılması durumunda 100.000 TL 15 ay 0,99% faiz fırsatından faydalanılabilir. Marka Kasko; Axa Sigorta, Türkiye Sigorta ya da Allianz Sigorta'dan yapılan Fiat Kasko ve Ak Sigorta'dan yapılan Fiat Connect Kasko poliçeleri için geçerlidir. Kredi kullanımında oluşacak yasal vergiler, istihbarat ücreti ve kredi tahsis ücreti müşterinin aracı hususi ya da ticari kullanımına göre farklılık gösterebilir. Fiat Professional ve Koç Fiat Kredi' nin önceden haber vermeksizin kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır.
FİAT'TAN %0 FAİZ ORANI İLE 60 BİN TL FİNANSMAN DESTEĞİ
Fiat, 0 km 2020 model yılı tüm Doblo, Fiorino ve Pratico modellerini satın almak isteyenlere özel ''Marka Kasko'' yaptırılması koşulu ile 60.000 TL 12 ay 0% faiz finansman desteği sunuyor. Kampanya 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olacak.
Kampanya;
0 km 2020 model yılı tüm Doblo, Fiorino ve Pratico modellerinde Uzatılmış Garanti ürününün satın alınması koşulu ile geçerlidir. 1 Yıl Uzatılmış Garanti ürününün tavsiye edilen ÖTV ve KDV hariç fiyatı 847 TL'dir. Uzatılmış Garanti'nin satın alınmaması durumunda 60.000 TL 12 ay 0,69% faiz fırsatından faydalanılabilir.
60.000 TL'ye, 12 ay vade ve 0% faiz kampanyası Koç Fiat Kredi' nin onayı ile geçerli olup değerlendirme sonucunda daha yüksek peşinat ve farklı vade istenebilecektir. KFK kredi kullanımında 1.74% faiz fırsatı sunulmaktadır. ''Marka Kasko'' yaptırılması durumunda 60.000 TL 12 ay 0% faiz fırsatından faydalanılabilir. Marka Kasko; Axa Sigorta, Türkiye Sigorta ya da Allianz Sigorta'dan yapılan Fiat Kasko ve Ak Sigorta'dan yapılan Fiat Connect Kasko poliçeleri için geçerlidir. Kredi kullanımında oluşacak yasal vergiler, istihbarat ücreti ve kredi tahsis ücreti müşterinin aracı hususi ya da ticari kullanımına göre farklılık gösterebilir. Fiat Professional ve Koç Fiat Kredi' nin önceden haber vermeksizin kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır.
FİAT 2020 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİNE ARALIK AYI FİYATLARI
Fiat sıfır araba modelleri Aralık ayı güncel fiyat listesi;
2020 model Fiat Egea yeni fiyat listesi
- Easy 1.4 Fire 95: 123.900 TL
- Easy 1.3 M.Jet 95 HP: 159.900 TL
- Easy 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 208.900 TL
- Urban Plus 1.4 Fire 95 HP: 140.800 TL
- Urban Plus 1.3 M.Jet 95 HP: 173.900 TL
- Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP: 211.900 TL
- Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 211.900 TL
- Mırror 1.4 Fire 95 HP: 144.700 TL
- Mırror 1.3 M.Jet 95 HP: 177.900 TL
- Mırror 1.6 M.Jet 120 HP: 215.900 TL
- Mırror 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 215.900 TL
- Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 HP: 219.900 TL
- Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 219.900 TL
2020 model Fiat 500 yeni fiyat listesi
- 500 Popstar 1.2 Fire 69HP MTA: 171.000 TL
- 500 Lounge 1.2 Fire 69 HP MTA: 181.900 TL
- 500 Star 1.2 Fire 69HP MTA: 191.900 TL
- 500 Rockstar 1.2 Fire 69HP MTA: 191.900 TL
- 500C Lounge 1.2 Fire 69HP MTA: 201.900 TL
- 500C Star 1.2 Fire 69HP MTA: 211.900 TL
2020 model Fiat 500L yeni fiyat listesi
- 500L Mirror 1.4 Fire 95 HP MT: 182.900 TL
- 500L Mirror 1.3 M.Jet 95 HP MTA: 227.900 TL
- 500L Cross Plus 1.4 Fire 95 HP MT: 192.900 TL
- 500L Cross Plus 1.3 M.Jet 95 HP MTA: 285.900 TL
- 500L Wagon 1.3 M.Jet 95 HP MTA: 295.900 TL
2020 model Fiat 500X yeni fiyat listesi
- 500X Urban 1.0 FireFly 120 HP MT: 219.900 TL
- 500X City Cross 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 312.600 TL
- 500X Cross 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 317.000 TL
- 500X Cross Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 327.800 TL
- 500X Sport 1.3 FireFly 150 HP DCT: 342.200 TL
2020 model Fiat Panda yeni fiyat listesi
- Urban 1.2 69 HP: 129.900 TL
- Cross 1.2 69 HP: 143.700 TL
- Cross 4x4 0.9 85 HP: 184.900 TL
2020 model Fiat Fiorino Panorama yeni fiyat listesi
- Pop 1.3 M.Jet 95HP: 164.900 TL
- Premio 1.3 M.Jet 95HP: 179.900 TL
2020 model Fiat Doblo Panorama yeni fiyat listesi
- Easy 1.6 M.Jet 120 HP: 201.900 TL
- Lounge 1.6 M.Jet 120HP (5 Koltuklu): 210.900 TL
- Lounge 1.6 M.Jet 120HP (7 Koltuklu): 215.900 TL
Sıfır araba alırken dikkat edilmesi gerekenler
Bu zamanlarda otomobil firmalarının yaptığı kampanyalar da artarken kuşkusuz çoğu kişi kafasında ya ilk ya da yeni arabasını alma düşüncesi vardır. Peki ama sıfır araba alırken nelere dikkat etmek gerekir? Aslında bu soru ikinci el araçlar için geçerli ama şimdi sizlere sıfır araba alırken dikkat edilmesi gerekenleri aktaracağız. Öncelikle tabi ki marka çok önemli bir yer alır, kaliteli araba markası zaten bu vakte kadar kendini ispatlamıştır. Bunun yanı sıra aracın benzinli mi, dizel mi olduğuna da önem vermelisiniz. Dizel maddi durumunuz için kesinlikle çok daha sağlıklı olacaktır.
Sıfır araba alırken dikkat edilmesi gerekenlerden biri de aracın şanzımanıdır. Araçta manuel mi otomatik mi ya da triptonik mi şanzıman bulunduğuna dikkat edin ve tercihinizi ona göre belirleyin. Aracın servisinin olması da çok önemlidir, yolda kaldığınızda özel servislere tomarlarca para ödemektense firmanın kendi servisine cüzi fiyatlar verebilirsiniz. Son olarak da aracın test sürüşün yapmanız araç hakkında kesin fikirleri edinmenizi sağlayacaktır. Rahatlık tabi ki bir sürücü için çok önemli.