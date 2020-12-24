Asgari ücrete yeni formül!

Yeni asgari ücret merakla beklenirken, TÜİK temsilcilerinin yaptığı sunumda bekar bir işçinin asgari geçim tutarı verisi ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikte işler için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işler için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandı. Artış geçen yıla göre yüzde 20'yi buldu.

Öte yandan TÜİK, yaptığı açıklamada, "Asgari ücret ve artış oranı TÜİK tarafından belirlenmemekte ve önerilmemektedir. TÜİK, teknik bir hesaplama yapıyor" ifadesini kullandı.