2020 yılının bitmesine sayılı günler kala İŞKUR'da iş ilanları sayısı artmaya başladı. Bu kapsamda söz konusu ilanlara göre 1210 büro personeli için iş ilanı açıldı. Peki İŞKUR lise mezunu büro memuru alımı başvuru şartları neler? Büro memurunun ödeme almak ya da yapmak, vergi hesaplamak, belge tasnif etmek ve yazışma yapmak gibi görevleri vardır. Hafif iş kolu arasında yer alan vergi memurluğu mesleğinde İş yükünün yüksek olduğu bürolar, genellikle memurun bir konuda uzmanlaşmasını bekler. Görece iş yükünün daha az olduğu bürolar ise büro memurundan tüm görevleri yerine getirmesini ister.