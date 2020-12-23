TAŞERON İŞÇİLERİN MAAŞ ZAM ORANLARI

Kamuda çalışan taşeron işçilerin maaş zammına ilişkin ne Çalışma Bakanlığı'ndan ne de Türk İş Sendikasından bir açıklama bulunmuyor.

Bu noktada basında yer alan değerlendirmeler kulis iddiaları olarak göze çarpıyor. Taşeron işçiler için en düşük zam oranı değerlendirmelerinde 2021 yılı enflasyon hedefi olan yüzde 8.5 gösterilirken en yüksek zam oranı için yapılan değerlendirmelerde yüzde 15 ve yüzde 17.5 oranları üzerinde duruluyor.