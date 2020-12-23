RAPORLAR YIĞILMAYA YOL AÇTI



Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Sağlık Bakanlığı, kontrol muayene tarihi 1 Şubat 2020 tarihi sonrasında olanların bu raporlarının ikinci bir talimata kadar geçerli kabul edileceğini duyurdu. Bu nedenle SGK, kontrol muayene tarihlerini 30 Haziran 2020 tarihine kadar erteledi. Bu arada Sağlık Bakanlığı, haziran ayındaki normalleşme kapsamında 8 Haziran'dan itibaren kontrol muayene işlemlerine başlama kararı aldı. Bu karardan sonra rapor süresi dolanlar veya haklarında ihbar bulunanlar kontrol muayenesi için hastanelere sevk edilmeye başlandı.