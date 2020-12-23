Milyonlar bekliyordu! Ve başladı Kira, hibe desteği, vergi indirimi ve 1000 lira başvuru ve alma şartları nedir? Milyonlarca kişiyi ilgilendiren 750 lira kira, 1000 lira hibe desteği ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 milyon 239 bin esnafa verilecek kira ve nakdi desteğin detayları belli oldu. Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği sektörlerde faaliyet gösterenler de desteklerden yararlanacak. Vergi ve KOV indirimlerine ilişkin kararlar da resmi gazetede yayımlandı. Kira yardımları büyükşehirlerde 750 lira, diğer illerde ise aylık 500 lira olacak ve 3 ay boyunca ödenecek. İşyeri kira bedeli kira desteğinin altında olması durumunda işyeri kira bedeli kadar kira desteği verilecek.Başlangıç tarihi ise 14 Aralık olarak belirlendi.Hibe desteği Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecek.
Genelge Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvuruların ardından ödemelerin ocak ayında yapılması bekleniyor.
Kimler yararlanacak?
Basit usüle tabi 806 bin 871 esnaf ile kısıtlamalar nedeniyle salgından doğrudan etkilenen 432 bin 567 esnaf (toplam 1 milyon 239 bin 438 kişi), 1.000 liralık destekten yararlanacak. Hibe desteklerden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş ve düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacak. Kira yardımını da 'basit usüle tabi' bulunan ve işyeri kirada olan esnaf alacak.
Kimler 'basit usulde vergi mükellefi'?
Basit usulde vergiye tabi esnaf için farklı kriterler var. Bunlardan biri yıllık hasılat. Esnaf hizmet sektöründe faaliyet gösteriyor ve bu yıl için yıllık hasılatı 70 bin lirayı aşmıyorsa, basit usüle tabi oluyor. Alım-satımı ve üretim işi yapan esnaf da bir yıl içinde 140 bin liraya kadar ürün alıp 220 bin liraya kadar hasılat yapıyorsa, bu esnaf da basit usulde vergilendiriliyor. Ayrıca büyükşehirdeki bu esnaflardan kirada duranların yıllık kira bedeli 11 bin lirayı, diğer illerde ise 7 bin lirayı aşmamalı. Özetle bu basit usulde vergilendirilen esnaf, küçük esnaftan oluşuyor. Bu esnaf, yılda bir kez beyanname veriyor, muhtasar ve Katma Değer Vergisi (KDV) beyannamesi vermiyorlar.
Karşılıksız verilecek destekler ne kadar sürecek?
İlk etapta destekler 3 ay sürecek.
Toplam ödeme ne kadar?
Ayda 1 milyar 240 milyon lira, toplamda 3 milyar 718 milyon lira nakdi hibe desteği ödenecek. Kira desteği de ayda 432 milyon liradan toplamda 1 milyar 300 milyon lira olacak.
Geri ödeme var mı?
Destekler karşılıksız ve hibe şeklinde sunulacağından geri ödeme söz konusu değil.
Başka hangi imkanlar var?
Gayrimenkul kiralarında yüzde 10'luk (yüzde 20'ydi) stopaj uygulaması 1 Haziran'a uzatıldı. İşyeri kiralamada yüzde 8'e indirilen (yüzde 18'di) KDV oranı 1 Haziran'a kadar sürecek. Konaklama, yolcu taşıma, yeme-içme gibi sektörlerdeki KDV indirimi de 1 Haziran'a uzatıldı. Hazine taşınmazları üzerindeki turizm tesislerinden 1 yıl kira, ecrimisil gibi ödemeler alınmayacak. Bu ertelemenin sektöre katkısı 925 milyon lira olacak.
E-DEVLET'TEN BAŞVURU
İşyeri kira olan büyükşehirlerdeki esnafa 750, küçük şehirlerdeki esnafa 500 lira kira yardımı yapılacak.
Bugün itibarıyla 30 büyük şehirde toplam 1 milyon 486 bin, 51 ilde de 497 bin esnaf bulunuyor. Salgından etkilenen 1.2 milyon esnafa 3 ay boyunca bin lira da destek ödemesi yapılacak.
Ödeme başvuruları e-devlet üzerinden yapılacak. İşyeri kira olan esnafa büyükşehirlerde 3 ay süreyle 750 lira, diğerlerinde 500 lira kira desteği verilecek. Kira desteği basit usule tabi olmanın şartlarına görev yapılacak.
Kira desteği kapsamında aylık 1.3 milyar TL kaynak aktarılacak. Esnafa hibe ve diğer desteklere ilişkin ayrıntılar ise Esnaf Genel Müdürlüğü'nce yürütülen çalışma ile netleştirilecek.
1 milyon 239 bin esnafa 3 ay boyunca 1.000 lira destek yapılacak. Hibe destekten taksi, dolmuş, servis işletmecisi, pazarcı, lokantacı yararlanacak.
İŞ DÜNYASI: NEFES ALDIRACAK ESNAFA
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ve KDV indirimi, stopaj avantajı, esnafa kira ve hibe desteği ile turizm yükümlülüklerinin ertelenmesi gibi destekleri içeren paket, iş dünyası temsilcileri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.
Sektör temsilcileri, destek paketinin esnafın salgın kayıplarını azaltacağını belirtiyor.
İTO Başkanı Şekib Avdagiç: Destek paketi tedarik zincirindeki önemli 4 halkayı güçlendirecektir. İş dünyası olarak açıklanan tedbirleri olumlu buluyoruz ve piyasanın temel direği olan esnafın salgın kayıplarını geri kazanmasına imkan vereceğine inanıyoruz. Salgının etkileri azalana kadar istihdam kapılarının açık tutulmasını sağlayacaktır
ATO Başkanı Gürsel Baran: Destek paketiyle hükümet salgınla mücadele kapsamında çok önemli bir adım attı. Esnaf kesimine doğrudan yapılan ilk destek niteliği taşıması açısından önemli. Hükümetimiz esnafın küresel bir salgın karşısında ezilmesini önlemek için destek oldu.
Batman TSO Başkanı Abdulkadir Demir: Elbette bu paket kapsamında verilen desteği ülke ekonomisinin temel taşları konumundaki küçük işletmeler için son derece önemli buluyorum. Bu destek şu anda salgından dolayı kayıp yaşayan bu kesimde ciddi rahatlama yaratacaktır. Faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak açısından desteği önemli buluyorum.
TSO Başkanı Mehmet Kaya: BU destek ekonomide önemli bir yer tutan geniş bir kesimi kapsıyor. Burada ciddi bir istihdam sağlanıyor ve aileler buradan geçiniyor. Bu nedenle çarpan etkisi çok büyük olacaktır. Hayati önem taşıyan bu destekler esnafa rahat bir nefes aldıracaktır.
AYD Başkanı Hüseyin Altaş: PAKET bizim için memnuniyet verici. Paydaşlarımız olan başta perakende ve yeme-içme sektörlerinde faaliyet gösterenler olmak üzere kiracılarımıza üyelerimiz tarafından şimdiye kadar 5 milyar lirayı aşkın kira desteği alışveriş merkezi yatırımcıları tarafından verilmiştir. Benzer yaklaşımın finans kuruluşları tarafından yatırımcılarımıza gösterilmesi, bu sürecin atlatılması için önemli.
Bursa TSO Başkanı İbrahim Burkay: FAALİYETLERİ kısıtlanan ve işletmesini idame ettirecek geliri sağlayamayan üyelerimiz için tahakkuk vergi borçlarının kapatılması, ertelenen muhtasar, SGK prim ve KDV'lerin alınmaması gibi yeni hibe desteklerinin devreye girmesi üyelerimize büyük kolaylık sağlar.
BMD Başkanı Sinan Öncel: KÜÇÜK esnafa kira desteği ile KDV ve stopaj indiriminin uzatılması önemli. 'Mücbir sebep' kurallarının tamamının gerçekleştiği bir ortamda tazminatsız bir şekilde sözleşmeleri feshetme hakkı da markalar için can simidi.
3000 TL HİBE DESTEĞİ
1 milyondan fazla kişiye 3 ayda her ay 1000'er TL'lik yardım yapılacağını söyledi ve "Yıl ortasında başlattığımız konaklamadan, yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma kadar KDV indirimlerin sürelerini 1 Haziran'a kadar uzatıma gittik. Esnafımıza kira ve gelir kaybı desteği hazırlıklarına başladık. Kısıtlamalar sebebiyle salgından doğrudan etkilenen 432 bin 567 esnafımız bulunuyor.
Toplam 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan bu kesime 3 ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi yapacağız. Hibe şeklinde vereceğimiz esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş, servis işletmecisi, pazarcı, lokantacı, kadın erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır. Böylece toplamda 3 milyar 718 milyon liralık desteği esnafımızın hizmetine sunmuş oluyoruz." dedi.