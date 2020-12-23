Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan aileler için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı yapmaya devam ediyor. SED yardımı pek çok çocuğun ihtiyacını karşılayan desteklerden bir tanesidir. Ailelerin ekonomik koşullarını iyileştirme ve değiştirme sürecinde çocukların bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre SED yardımları yapılır. SED yardımı kapsamında ailelere hem ekonomik hem de psiko-sosyal destek sağlanır. E-devlet üzerinden Sosyal Ekonomik Destek başvuru yapılabilmektedir. Bunun için e-devlet üzerinden TC kimlik numarasını ve şifreniz ile giriş yapmanız yeterli. Yeni başvuru menüsünden giriş yapıldıktan sonra aşağıdaki bilgilendirme yazısı onaylanarak diğer sayfaya geçilecektir.