İHTİYAÇ KREDİSİ NEDİR?

İhtiyaç kredisi, öngörülemeyen ihtiyaçlar için anlık olarak kredi çekecek vatandaşlara sunulan bir nakit çözümüdür. Vatandaşlara, diğer kredilere oranla acil ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla sağlanır ve miktarları düşüktür. İhtiyaç kredileri 30-45 bin TL' ye kadar ulaşabilir ve diğer kredilerden ayrılan bir diğer yanı da belirli bir harcamaya yönelik olmamasıdır.