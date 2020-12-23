Bankaların güncel kredi faiz oranları ile ilgili son dakika haberleri milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Corona virüs salgını ekonomik anlamda olumsuzlukları beraberinde getirdi. Bu durum vatandaşların bankaların sunduğu kredi paketlerine olan talebini arttırdı. Bankaların müşterilerine sunduğu güncel ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarıyla hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar internet üzerinden 'kredi faiz oranları ne kadar' sorusunun yanıtını arıyor. Biz de haberimizde kamu bankaları Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank faiz oranlarını listeledik.
HALKBANK
Dilerseniz anlaşmalı firma ve/veya bayilerinden alınan proforma fatura/kesin fatura ile 10.000 TL'ye kadar kredinizi aylık %1,77 faiz oranıyla ya da Bankamız müşterisi olup anlaşmalı olmayan firma/bayi/mağazadan alınan proforma fatura/kesin fatura kullanabilirsiniz.
KREDİYE NASIL BAŞVURU YAPILIR?
HalkBank Sosyal Hayatı Destek Kredisine HalkBank internet sitesi üzerinden online veya şubelerden kolayca başvuruda bulunabilmek mümkün.
ZİRAAT BANKASI
Tüm bireysel ihtiyaçlarınızın finansmanında kullanabileceğiniz 36 aya kadar vade imkânına sahip Tüketici Kredimize hemen başvurun, paranız uygun faiz oranları ve dilediğiniz ödeme seçenekleriyle en kısa sürede cebinizde olsun.
Özellikler
Dilediğiniz ödeme seçenekleriyle esnek bir yapıya sahiptir.
36 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.
Şahsi ve/veya maddi teminat alınmaktadır.
Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine Hayat Sigortası* ürünü sunmaktadır.
*Hayat Sigortası ürünleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. acentesidir.
VAKIFBANK
Evlilikten eğitime, beyaz eşyadan mobilyaya tüm istekleriniz için gerekli nakit ihtiyacını bankamız Taksitli İhtiyaç Kredisi ile karşılayabilirsiniz.
Kredinin özellikleri
36 aya kadar vade seçenekleri ile aylık, 3 aylık dönemler veya değişken taksitlerle geri ödeme seçenekleri vardır.
Belirli ve düzenli bir geliri olan (ticari nitelikli kişiler hariç) ve istihbaratı olumlu olan gerçek kişilere kullandırılır.
Kredi kullanan kişiye, Hayat Sigortası yapılır.
Teminat karşılığı kullandırılır.
İHTİYAÇ KREDİSİ NEDİR?
İhtiyaç kredisi, öngörülemeyen ihtiyaçlar için anlık olarak kredi çekecek vatandaşlara sunulan bir nakit çözümüdür. Vatandaşlara, diğer kredilere oranla acil ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla sağlanır ve miktarları düşüktür. İhtiyaç kredileri 30-45 bin TL' ye kadar ulaşabilir ve diğer kredilerden ayrılan bir diğer yanı da belirli bir harcamaya yönelik olmamasıdır.
Bu noktada taşıt kredisi, eğitim kredisi ve konut kredisi türlerinden ayrılmaktadır. Bankalar tarafından her müşteriye aynı faiz oranlarında sunulmasa da ilan edilen bir faiz oranı bulunmaktadır.
Bu faiz oranlarına yönelik bilgiler zaman zaman lazım olabilmekte, kredi çekmeyi düşünen vatandaşlara rehberlik yapmaktadır. Bizler de sitemiz isinolsa.com üzerinden 15 bin TL kredi çekmek isteyen bir kişi olarak varsayıp, bazı bankalardaki güncel faiz oranlarına, ödeyeceği tutara değineceğiz. 15 bin TL' lik bir ihtiyaç kredisi için, 36 ay vade ile ödenecek tutarlar ve uygulanacak faizler aşağıdaki gibidir: