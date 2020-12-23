Girişimciler sınır tanımıyor! Kayseri'de bir yıl önce hobi olarak başlamıştı! Şimdi paraya para demiyor! Kayseri'nin Hacılar ilçesinde 49 yaşındaki Ahmet Tandoğan bir yıl önce hobi amacıyla başladığı işte şimdi paraya para demiyor. Hacılar'da yaşayan evli ve 2 çocuk babası Ahmet Tandoğan, bir yıl önce hobi amacıyla 5 kaz satın aldı. Kazları evin bahçesinde besleyen Tandoğan, yaptığı araştırmada kaz yetiştiriciliğinin sektör haline geldiğini gördü. Hayvanlar için bahçesinde kulübe yapan Tandoğan, kısa sürede kaz sayısını 100'e çıkardı. Daha sonra evine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarı Mahalle'de çiftlik kuran Tandoğan, kazların bakımını burada sürdürüyor. Tandoğan, yetiştirdiği kazların satışını yaparak, kendisine kazanç kapısı sağladı.
Tandoğan, kaza işine bir yıl önce hobi amacıyla başladığını söyleyerek, "Asıl işim medya tanıtım. Ancak kaz hobim, şimdi tutkum oldu. 5 tane 'bahçede olsun' diye kaz almıştım. Biraz araştırma yaptım ve kaz üreticiliğini öğrendim.
Tamamen doğal yöntemlerle kaz üreticiliği yapmaya başladım. 5 kazla başladım şimdi sayısı 100'ü buldu. Bu işin geleceği var. Kars ve çevresinde kaz eti tüketimi çok yaygın. Erciyes'in eteğindeki Hacılar'da kazlarımı yetiştirip satıyorum" dedi.
Günün büyük bir bölümünü çiftlikte geçirdiğini belirten Tandoğan, "Kazların tüyü, ciğeri ve eti çok kıymetli. Özellikle Fransa'da kaz ciğeri çok fazla tercih ediliyor. Umuyorum ki, yetiştirdiğim kazlar sayesinde Kayseri'de, Kars gibi kaz etiyle ünlü bir yer olacak" diye konuştu.
Kaz Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?
Kaz yetiştirmek için diğer tüm hayvan yetiştiriciliklerinde olduğu gibi bir alana ihtiyacınız olacak. Bunun için şehirden uzak, köy gibi yerlerde bir alan bulmalısınız. Bulacağınız alan en az 2 dönüm olmalı. Daha büyük olursa avantajınıza olur.
Yetiştiricilik yapacağınız alanda kazların yaşaması için bir barınak inşa etmeniz gerekiyor. İnşa edeceğiniz barınak tavuk çiftliklerindeki kadar soğuğu muhafaza edebilen, kalın duvarlı bir inşa olmasına gerek yok. Çünkü kazların tüyleri kalın olduğu için soğuya karşı dayanıklıdırlar. Kazlar için yapacağınız barınağın üstü kapalı olsa ve havalandırması iyi olsa yeterlidir.
Barınağı yapacağınız yerin etrafında hayvanların beslenmesi için gereken meranın da olması gerekir. Bunu özellikle düşünüp ona göre yer seçmelisiniz. Ayrıca kazların su ihtiyaçlarını karşılamak için yakınlarda su alanı varsa o da işinize çok yarayacaktır.
Barınak tamamlandıktan sonra kaz yetiştiriciliğine başlayabilirsiniz. Bunun için çiftliğinize kaz almalısınız. Ne kadar kaz beslemek istiyorsanız, ona göre bir başlangıç yapabilirsiniz. Ancak barınağınızın büyüklüğüne göre de maksimum sayıyı belirlemelisiniz. Genel olarak önerilen her metrekarede 2 ya da 3 kaz olmasıdır.
Kaz alırken direkt civciv alabilirsiniz. Tavuk ya da bıldırcınlarda olduğu gibi kazlar için iyi bir kuluçka makinesi olmadığı için yumurtadan kendinizin civciv çıkarması zor olacaktır.
Civciv alırken ne kadar almanız gerektiğine ve alan hesabının nasıl yapılması gerektiğine dikkat etmelisiniz. 1-2 haftalık civcivlerden 1 metrekareye 10 tane, 3-4 haftalık civcivlerden 1 metrekareye 5 tane, 5-6 haftalık civcivlerden 1 metrekareye 2 tane ve yetişkinlerden 1 metrekareye 1 tane koyabilirsiniz.
Kazları aldıktan sonra kazlara bakacak insanlara ihtiyacınız olacak. Eğer siz bu işin başında duracaksanız, ailenizden ya da arkadaşlarınızdan destek alabilirsiniz. Ayrıca personel de çalıştırabilirsiniz. Çalıştıracağınız personellere en az asgari ücret vereceğinizi ve sigorta yapacağınızı unutmamalısınız.
Yetiştirme işine başladıktan sonra kazlardan nasıl para kazanacağınızı yani ürünlerinizi nereye satacağınızı bulmanız gerekiyor. Tavuk şirketleri genellikle kaz ürünlerini de almaktadır. Bunun için tavuk şirketleriyle görüşebilir ve ürünlerinizi oralara satabilirsiniz.