Kaz alırken direkt civciv alabilirsiniz. Tavuk ya da bıldırcınlarda olduğu gibi kazlar için iyi bir kuluçka makinesi olmadığı için yumurtadan kendinizin civciv çıkarması zor olacaktır.

Civciv alırken ne kadar almanız gerektiğine ve alan hesabının nasıl yapılması gerektiğine dikkat etmelisiniz. 1-2 haftalık civcivlerden 1 metrekareye 10 tane, 3-4 haftalık civcivlerden 1 metrekareye 5 tane, 5-6 haftalık civcivlerden 1 metrekareye 2 tane ve yetişkinlerden 1 metrekareye 1 tane koyabilirsiniz.