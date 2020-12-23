Farklı belediyelere KPSS şartsız sınavsız sekreter, büro memuru, güvenlik görevlisi ve kamu personeli alımı şartları nedir?

Farklı illere yapılan alımda adaylar çevre mühendisi, özel güvenlik görevlisi, mimar, gassal, inşaat mühendisi, kaynakçı, park bahçe elemanı, tarımsal destek elemanı, veteriner hekim, veteriner teknikeri, kültür elemanı, spor elemanı, güvenlik görevlisi, beden işçisi, büro yönetimi, sekreter, sıhhi tesisatçı, elektrik ark kaynakçısı, iş makineleri operatörü, elektrik teknisyeni, otomotiv kaporta ustası, iş makineleri bakım ve onarımcısı, elektrikli motor bakım onarımcısı, kadın gassal, büro işçisi, kara tankeri operatörü, şoför, formen, iş makinesi operatörü, hizmet elemanı, büro memuru, grafiker, destek personeli, temizlik personeli, çocuk oyun grubu personeli, porter taşıma personeli kadrolarında istihdam edilecek.
23 ARALIK KURUM DIŞI PERSONEL ALIMLARI
Aydın Kadıkalesi Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 31.12.2020
Kocaeli TÜBİTAK BİLGEM Pers. Alımı 28.12.2020
İstanbul Asfalt Fab. San. Tic. A.Ş. Engelli Pers. Alımı 31.12.2020
Muğla Menteşe Beld. Pers. Ltd. Şti. Engelli Peronel Alımı 24.12.2020
Bursa OBEFAŞ Pers. Alımı 23.12.2020
Tekirdağ Kapaklı Beld. Pers. A.Ş. 26.12.2020
Manisa Besot Tic. A.Ş. 23.12.2020
Denizli Peraş Tic. A.Ş. 24.12.2020
Kırıkkale Bahşılı Beld. Pers. Ltd. Şti. 23.12.2020
Manisa Besot Tic. A.Ş. 25.12.2020
Bursa Orhaneli Tur. İnş. Tek. Lok. Bilg. Pet. Tic. Ltd. Şti. 25.12.2020
Bursa Osmangazi Belediyesi Per. A.Ş. 25.12.2020
Denizli PERAŞ San. Tic. A.Ş. 26.12.2020
Ankara Türkiye Belediyeler Birliği Personel A.Ş. 05.01.2021
Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Bilim Ulaş. A.Ş. 23.12.2020
İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 25.12.2020
Denizli PERAŞ Tic. A.Ş. 26.12.2020
İzmir BYNDR Tur İnş. San. Tic. A.Ş. 26.12.2020
Manisa Akhisar Belediyesi Per. A.Ş. 23.12.2020
Manisa BESOT Tic. A.Ş. 26.12.2020
İstanbul Beyoğlu Dönüşüm Konut İmar Plan Tur. Pers. San. Tic. A.Ş. 23.12.2020
Kastamonu Abana Belediyesi Personel Ltd. Şti. 23.12.2020
Bartın HASBEL Tem. Hiz. Yapı İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. 24.12.2020
Bursa Yesaş Yenişehir Ekmek San. Tic. A.Ş. 27.12.2020
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 31.12.2020
Yalova Yerel Yön. Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği Per. Ltd. Şti. 26.12.2020
Mersin Tarsus İmar Tic. Ltd. Şti. 23.12.2020
Bursa Mustafakemalpaşa Tur. Tes. İşl. Akar. Gıda İnş. Tic. Ltd. Şti. 24.12.2020
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 26.12.2020
Aydın Nazbel Ulaş. Su İnş. Hiz. İşl. San. Tic. A.Ş. 25.12.2020
Kırıkkale Delice Belediyesi Per. Ltd. Şti. 23.12.2020
Bursa BİNTED Tic. Ltd. Şti. 26.12.2020
Konya Güvenlik Hizmetleri ve Sist. San. Tic. A.Ş. 30.12.2020
Konya Sanat Kültür ve Spor Faaliyetleri A.Ş. 23.12.2020
Konya Şehir Hizmetleri A.Ş. 23.12.2020
İLANLARA BAŞVURU İÇİN LİNKİ TIKLAYINIZ
https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/
KİMLER BAŞVURABİLİR?
İlana başvuru yapacaklarda aranan genel şartlar şu şekilde:
- Türk vatandaşı olmak.
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
ALIM YAPILAN KADROLAR
İŞKUR'da yayımlanan belediye ilanlarında kadrolara şu şekilde yer verildi:
çevre mühendisi,
özel güvenlik görevlisi,
mimar,
gassal,
inşaat mühendisi,
kaynakçı,
park bahçe elemanı,
tarımsal destek elemanı,
veteriner hekim,
veteriner teknikeri,
kültür elemanı,
spor elemanı,
güvenlik görevlisi,
beden işçisi,
büro yönetimi,
sekreter,
sıhhi tesisatçı,
elektrik ark kaynakçısı,
iş makineleri operatörü,
elektrik teknisyeni,
otomotiv kaporta ustası,
iş makineleri bakım ve onarımcısı,
elektrikli motor bakım onarımcısı,
kadın gassal,
büro işçisi,
kara tankeri operatörü,
şoför,
formen,
iş makinesi operatörü,
hizmet elemanı,
büro memuru,
grafiker,
destek personeli,
temizlik personeli,
çocuk oyun grubu personeli,
porter taşıma personeli.