Yeni emekli maaşı ne kadar olacak? Ocak'ta emeklilerin hem maaşları hem ek ödeme tutarları yükselecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 527 liraya varan artış yaşanacak. İşte 2021 SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş detayları... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 yılı Aralık ayı Beklenti Anketi İstatistiklerini paylaştı. Buna göre cari yıl sonu döviz kuru (doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 7,89 TL iken, bu anket döneminde 7,77 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 8,41 TL iken, bu anket döneminde 8,37 TL olarak gerçekleşti. Öte yandan TÜED bu talebinde SSK ve Bağkur emeklileri için taban maaşın en az asgari ücret düzeyinde olmasını istedi. TÜED'in bu talebi gerçekleşirse en düşük emekli maaşı 2 bin 324 TL olarak ödenecek. Bu durumda ise maaşlar 824 TL artmış olacak.
2021 YILI EMEKLİ MAAŞI ZAM ORANLARI
Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki yüzde 12.47'lik 2020 yılı TÜFE tahminine göre, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 6.35 olması tahmin ediliyor.
MEVCUT MAAŞI
% 6.35 ZAMLI MAAŞ % 8 ZAMLI MAAŞ
1.500 TL
1.595,25 TL 1,722,35 TL
1.600 TL
1.701,60 TL 1,837,72 TL
1.800 TL
1.914,30 TL 2,067,44 TL
2.000 TL
2.127,00 TL 2,297,16 TL
2.200 TL
2.339,70 TL 2,526,87 TL
2.400 TL
2.556,00 TL 2,760,48 TL
2.600 TL
2.765,10 TL 2,986,30 TL
2.800 TL
2.977,80 TL 3,216,02 TL
3.000 TL
3.190,50 TL 3,445,74 TL
3.200 TL
3.403,20 TL 3,675,45 TL
3.400 TL
3.616,90 TL 3,906,25 TL
4.000 TL
4.254,00 TL 4,594,32 TL
EMEKLİ MAAŞLARI ASGARİ ÜCRETE EŞİTLENECEK Mİ?
Son dönemde emeklilerin maaşlarına iki düzenleme yapılmıştı. Yapılan düzenleme ile birlikte en düşük emekli maaşı 1000 TL olarak belirlendi. Ancak pandemi sürecinde yeni bir düzenleme yapıldı ve en düşük emekli maaşı 1500 TL oldu. Bu iki düzenlemenin ardından Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) yeni bir maaş düzenleme talebi geldi. TÜED bu talebinde SSK ve Bağkur emeklileri için taban maaşın en az asgari ücret düzeyinde olmasını istedi. TÜED'in bu talebi gerçekleşirse en düşük emekli maaşı 2 bin 324 TL olarak ödenecek. Bu durumda ise maaşlar 824 TL artmış olacak. Aynı talep kapsamında dul ve yetim maaşı alanların maaşları da bu düzenleme ile yükselecek.
TCMB BEKLENTİ ANKETİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 yılı Aralık ayı Beklenti Anketi İstatistiklerini paylaştı. Buna göre cari yıl sonu döviz kuru (doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 7,89 TL iken, bu anket döneminde 7,77 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 8,41 TL iken, bu anket döneminde 8,37 TL olarak gerçekleşti. Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,47 iken, bu anket döneminde yüzde 14,18 olmuştur.12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,77 iken, bu anket döneminde yüzde 10,84 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9,20 ve yüzde 9,24 olarak gerçekleşti.
2020 yılı Aralık ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 14,30 ihtimalle yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 32,14 ihtimalle yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, yüzde 32,95 ihtimalle ise yüzde 11,00 - 11,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü. Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 14,55'inin beklentilerinin yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 34,55'inin beklentilerinin yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, yüzde 32,73'ünün beklentilerinin ise yüzde 11,00 - 11,99 aralığında olduğu gözlendi.
2020 yılı Aralık ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 29,24 ihtimalle yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 36,07 ihtimalle yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 12,39 ihtimalle ise yüzde 10,00 - 10,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü. Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 21,15'inin beklentilerinin yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 42,31'inin beklentilerinin yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 19,23'ünün beklentilerinin ise yüzde 10,00 - 10,99 aralığında olduğu gözlendi.
Yeni emekli maaşı ne kadar olacak? Ocak'ta emeklilerin hem maaşları hem ek ödeme tutarlar
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 527 liraya varan artış yaşanacak.
İşte 2021 SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş detayları...
Ocak'ta emeklilerin hem maaşları hem ek ödemeleri artacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına bu yılın ikinci 6 aylık enflasyonu oranında zam yapılırken; memur emeklilerine yüzde 3 artış ve ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.
Son beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre, zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 7.96, memur emeklilerinde yüzde 6.96 olacak.
Maaşlar artacağı için, maaşın üzerinden yüzde 4-5 oranında verilen ek ödemenin tutarı da yükselecek.
Ek ödeme, zamlı maaş üzerinden hesaplanacağı için artacak.
Örneğin; 3 bin lira maaş alan emekliye aylık 120 lira da ek ödeme veriliyor.
Ocak zammı yüzde 7.96 olursa maaş 3 bin 238 lira 80 kuruşa, ek ödeme de 129,55 liraya çıkacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 527,78 liraya varan artış yaşanacak.
DOKTORA 2.808 TL
Emekli Sandığı kapsamındaki doktorlar üçüncü zammı ilave ödemelerinde görecek.
İlave ödeme memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek.
Memur maaş katsayısı yüzde 6.96 artarsa, aylık ilave ödeme uzman olmayanlarda 2 bin 7 liradan 2 bin 147, uzmanlarda 2 bin 625 liradan 2 bin 808 liraya çıkacak.
KİMLER ALIYOR?
Emekli Sandığı kapsamında olmak.
4 Makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olmak.
4 Sigortalı bir işte çalışmamak.
4 Ayrıca hak sahibi vefat etmişse yakınları aylık bağlama oranları doğrultusunda alıyor.