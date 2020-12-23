Asgari ücretten sonra bekar, evli eşi çalışmayan, evli eşi çalışan AGİ zammı ne kadar? Asgari ücret zammı son toplantıya kaldı. TÜİK dün yüzde 20'lik artışla asgari ücretin 2 bin 792 liraya çıkarılmasını teklif etti. Asgari ücrete yüzde 20 zam yapılırsa Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2021 yılında ne kadar olacak? Asgari geçim indirimi, çalışanın asgari geçim düzeyini sağlayacak bölümünün gelirden düşülerek vergi dışı bırakılması ve vergi dışı bırakılan bölümün çalışana verilmesidir. İşin özü işveren tarafından devlete ödenmesi gereken verginin devlete ödenmeyip asgari geçim indirimi adı altında işveren tarafından devlet adına işçiye ödenmesidir. Asgari geçim indirimi uygulamasında işveren aracılık yapmakta olup, işçisine ödediği asgari geçim indirimini ödeyeceği vergiden düşmektedir. Asgari Geçim indirimini bilindiği gibi işveren ödüyor.
Asgari ücrette yüzde 20 artışa gidilirse milyonlarca memur ve işçinin aldığı 220.73 lira tutarındaki Asgari Geçim İndirimi de 264.87 liraya çıkacak. İşte yüzde 20 zam yapıldığında 2021 AGİ tablosu şu şekilde olacak:
AGİ HESAPLAMA TABLOSU 2020 AGİ 2021 AGİ
Bekar 220,73 TL 264,87 TL
Evli eşi çalışmayan 264,87 TL 317,84 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL 357,57 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL 397,30 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL 450,27 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL 450,27 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL 450,27 TL
Evli eşi çalışan 220,73 TL 264,87 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL 304,59 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL 344,32 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL 397,30 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL 423,79 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL 450,27 TL
AGİ maaşa dahil mi?
Asgari geçim indirimi, çalışanın asgari geçim düzeyini sağlayacak bölümünün gelirden düşülerek vergi dışı bırakılması ve vergi dışı bırakılan bölümün çalışana verilmesidir. İşin özü işveren tarafından devlete ödenmesi gereken verginin devlete ödenmeyip asgari geçim indirimi adı altında işveren tarafından devlet adına işçiye ödenmesidir. Asgari geçim indirimi uygulamasında işveren aracılık yapmakta olup, işçisine ödediği asgari geçim indirimini ödeyeceği vergiden düşmektedir. Asgari Geçim indirimini bilindiği gibi işveren ödüyor.
TÜİK bekar bir işçi için ne kadar istedi?
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Komisyon'un çevrim içi düzenlenen üçüncü toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantıda TÜİK temsilcisi yaptığı sunumda asgari ücretin 2021 yılında ne kadar olması gerektiğine ilişkin rakamları açıkladı. TÜİK, bekâr bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş (yüzde 19.78 artış) olmasını önerdi. TÜİK, orta nitelikte işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş (yüzde 20.17 artış) önerirken, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş (yüzde 20.53 artış) önerdi. 2021 yılı için asgari ücretin, yapılacak olan dördüncü toplantıda netleşmesi bekleniyor. 201 yılı için asgari ücretin TÜİK rakamları seviyesinde olması bekleniyor.
220 lira olan AGİ kaç para olacak?
Asgari ücrette yüzde 20 artışa gidilirse milyonlarca memur ve işçinin aldığı 220.73 lira tutarındaki Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de yüzde 20 zamlanacak. TÜİK'İN sunduğu rakama göre ağır işlerde çalışanlara yüzde 19.78 artış yapılması durumunda bu kapsamda çalışanların Asgari Geçim İndirimi 264 lira 30 kuruş olacak, orta nitelikçe çalışanlar için bu tutar 265 lira 25 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için de 266 lira olacak.
Asgari ücrete ilişkin nihai kararın verileceği son toplantı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda düzenlenecek.
Asgari ücret nasıl belirleniyor?
ASGARİ ücret, halen bekâr bir işçi için aylık net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve hükümet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, dört kez toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
Önümüzdeki hafta son toplantı var?
Taraflar 2021 yılı asgari ücretinin belirlenmesi için haftaya bir daha toplanacak. Eğer buradan da uzlaşma çıkmazsa konu Uzlaştırma Kurulu'na gidecek ve son kararı hükümet verecek...
TÜİK'ten son dakika asgari ücret açıklaması: Artış oranı...
TÜİK'ten yapılan açıklamada, bu çalışmanın sonuçlarının Komisyon'a sunulduğu ifade edildi. Açıklamada, "Ne asgari ücret ne de asgari ücret artış oranı TÜİK tarafından belirlenmemekte ve önerilmemektedir." denildi.
Açıklamada şu bilgiler verildi:
"4857 sayılı iş kanununun 39. maddesinde, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin ekonomik ve sosyal durumlarının düzenlenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile ücretlerin asgari sınırlarının en geç iki yılda bir belirleneceği belirtilmektedir.
Asgari ücret yönetmeliği de ilgili kanunun 39. maddesine göre düzenlemiştir ve bu maddeye göre komisyon 15 üyeden oluşmaktadır. Bu üyelerden 5 tanesi devlet temsilcilerinden oluşmaktadır ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bu daimi temsilcilerden bir tanesidir. TÜİK'in komisyondaki görevleri, ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik gelişmelere dair bir rapor hazırlamak ve komisyonun vereceği görev doğrultusunda bir işçinin gerek duyduğu kalori miktarlarını dikkate alarak farklı iş kolları için aylık ücret maliyetini çıkarmaktır.
TÜİK hesaplamaları yaparken sadece bünyesinde bulunan fiyat verilerini kullanmakta ve hesaplamaları Asgari Ücret Tespit Komisyonun direktiflerine göre yapmaktadır. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından Kurumumuza iletilen dengeli beslenme kalıbı kapsamındaki ürünlerin fiyatları bölgesel düzeyde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan işçi sayıları ile ağırlıklandırılarak hesaplamalar yapılmaktadır. Dengeli Beslenme kalıbında yer alan ürünler Asgari Ücret Komisyonu tarafından belirlenmiş olup, TÜİK tarafından sadece fiyat verileri kullanılarak hesaplamalar yürütülmektedir.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 8/11/2000 tarih ve 13308 sayılı yazısı ile bir işçinin günlük dengeli beslenme kalıbı hakkında bilgi için Hacettepe Üniversitesi'ne başvuruda bulunmuş, Üniversite ise 15/11/2000 tarih ve 13431 sayılı yazı ile hafif, orta ve ağır iş kollarında çalışan yetişkin işçilerin enerji ve besin öğesi gereksinimini karşılayacak protein, süt/süt ürünleri, yağ, karbonhidrat, sebze/meyve gibi temel besin maddelerini ve bunların günlük tüketilmesi gereken miktarları belirlemiştir. Buna işçi dengeli beslenme sepeti denmektedir. Bu çerçevede, Hacettepe Üniversitesi tarafından, hafif iş kolunda çalışan yetişkin bir işçi için 2.765 kalori, orta iş kolunda çalışan için 3.090 kalori ve ağır iş kolunda çalışan için ise 3.590 kalori alması gerektiği belirtilmiş ve bir işçinin bu kalori ihtiyacının sağlıklı beslenerek karşılayabilmek için tüketmesi gereken gıda madde ürünlerini ve bunların günlük miktarları belirlenmiştir.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun (AÜTK) verdiği görev çerçevesinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hacettepe Üniversitesi'nin belirlediği bu işçi dengeli beslenme sepetinde yer alan gıda maddelerinin günlük ve aylık parasal değerlerini,TÜFE endeksi kapsamında yer alan ve her ay internet sitesinde yayınladığı bölge bazındaki ortalama perakende satış fiyatlarını esas alarak üç farklı iş kolu için hesaplamaktadır. Buna göre, bir işçinin ihtiyacı olan kalori miktarı üzerinden belirlenen gıda ürünlerinin bölge bazında ortalama fiyatı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen işçi sayıları dikkate alınarak Türkiye geneli için günlük ortalama gıda harcama gereksinimi tespit edilmektedir. Daha sonra, Türkiye geneli için gelir ayrımı gözetilmeksizin 2017-2018-2019 yılları için ortalama gıda harcamalarının payı %23,1 ve gıda dışı diğer harcamaların payı ise %76,9 olarak alınarak, gıda harcaması için bulunan değer üzerinden bir işçinin aylık toplam harcama gereksinimine ulaşılmaktadır.
Sonuç olarak TÜİK, çerçevesi, içeriği ve metodolojisi AÜTK tarafından belirlenmiş olan teknik bir hesaplama yapmaktadır. Bu hesap bir işçinin ihtiyaç duyacağı aylık toplam harcama gereksinimini göstermektedir ve bu çalışmanın sonuçları Komisyona sunulmaktadır. Ne asgari ücret ne de asgari ücret artış oranı TÜİK tarafından belirlenmemekte ve önerilmemektedir.
AGİ NEDİR?
Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür.