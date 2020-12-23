Sıfır araba alırken dikkat edilmesi gerekenler



Bu zamanlarda otomobil firmalarının yaptığı kampanyalar da artarken kuşkusuz çoğu kişi kafasında ya ilk ya da yeni arabasını alma düşüncesi vardır. Peki ama sıfır araba alırken nelere dikkat etmek gerekir? Aslında bu soru ikinci el araçlar için geçerli ama şimdi sizlere sıfır araba alırken dikkat edilmesi gerekenleri aktaracağız. Öncelikle tabi ki marka çok önemli bir yer alır, kaliteli araba markası zaten bu vakte kadar kendini ispatlamıştır. Bunun yanı sıra aracın benzinli mi, dizel mi olduğuna da önem vermelisiniz. Dizel maddi durumunuz için kesinlikle çok daha sağlıklı olacaktır.