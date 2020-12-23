2020 Aralık ayı sıfır Volkswagen araç fiyatları! Volkswagen'den 0 faiz ile 100 bin TL kredi desteği müjdesi! 12 ay vade... Volkswagen sıfır faizli otomobil kampanyası 2021 yılında yapılan kampanyalar arasında en çok dikkati çeken kampanya oldu. Yetkili satış merkezinde düzenlenen kampanyaya birçok model dahil edildi. Kampanya ile ilgili detaylar otomobil almayı düşünen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sıfır araba alırken dikkat edilmesi gerekenlerden biri de aracın şanzımanıdır. Araçta manuel mi otomatik mi ya da triptonik mi şanzıman bulunduğuna dikkat edin ve tercihinizi ona göre belirleyin. Aracın servisinin olması da çok önemlidir, yolda kaldığınızda özel servislere tomarlarca para ödemektense firmanın kendi servisine cüzi fiyatlar verebilirsiniz.
VOLKSWAGEN 2020 MODEL SIFIR ARAÇ FİYATLARI
2020 model Volkswagen Polo yeni fiyat listesi
- Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline: 187.700,00 TL
- Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Comfortline: 188.300,00 TL
- Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Comfortline: 190.400,00 TL
- Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Highline: 284.700,00 TL
- Polo 1.6 TDI SCR 95 PS DSG Comfortline: 316.200,00 TL
- Polo 1.6 TDI SCR 95 PS DSG Highline: 329.700,00 TL
2020 model Volkswagen Golf yeni fiyat listesi
- Golf 1.0 TSI 115 PS Manuel Midline Plus: 213.200,00 TL
- Golf 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Comfortline: 231.400,00 TL
- Golf 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Highline: 349.300,00 TL
2020 model Volkswagen T-Roc yeni fiyat listesi
- T-Roc 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Highline: 387.300,00 TL
2020 model Volkswagen Tiguan yeni fiyat listesi
- Tiguan 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Comfortline: 410.600,00 TL
- Tiguan 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Highline: 458.200,00 TL
2020 model Volkswagen Tiguan Allspace yeni fiyat listesi
- Tiguan Allspace 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Comfortline: 493.600,00 TL
- Tiguan Allspace 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Highline: 546.300,00 TL
2020 model Volkswagen Passat yeni fiyat listesi
- Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Impression: 384.900,00 TL
- Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Business: 437.300,00 TL
- Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elegance: 527.700,00 TL
- Passat 1.6 TDI SCR 120 PS DSG Impression: 348.700,00 TL
- Passat 1.6 TDI SCR 120 PS DSG Business: 470.100,00 TL
- Passat 1.6 TDI SCR 120 PS DSG Elegance: 571.300,00 TL
- Passat 2.0 TDI SCR 150 PS DSG Business: 663.700,00 TL
- Passat 2.0 TDI SCR 150 PS DSG Elegance: 796.800,00 TL
- Passat 2.0 TDI SCR 240 PS 4M DSG Elegance: 905.700,00 TL
2020 model Volkswagen Passat Variant yeni fiyat listesi
- Passat Variant 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Business: 469.100,00 TL
- Passat Variant 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elegance: 561.300,00 TL
- Passat Variant 1.6 TDI SCR 120 PS DSG Business: 495.200,00 TL
- Passat Variant 1.6 TDI SCR 120 PS DSG Elegance: 598.200,00 TL
- Passat Variant 2.0 TDI SCR 240 PS 4M DSG Elegance: 920.800,00 TL
2020 model Volkswagen Touareg yeni fiyat listesi
- Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS Tiptronik Premium: 2.011.600,00 TL
- Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS Tiptronik Elegance: 2.011.600,00 TL
- Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS Tiptronik R-Line: 2.073.500,00 TL
Sıfır araba alırken dikkat edilmesi gerekenler
Bu zamanlarda otomobil firmalarının yaptığı kampanyalar da artarken kuşkusuz çoğu kişi kafasında ya ilk ya da yeni arabasını alma düşüncesi vardır. Peki ama sıfır araba alırken nelere dikkat etmek gerekir? Aslında bu soru ikinci el araçlar için geçerli ama şimdi sizlere sıfır araba alırken dikkat edilmesi gerekenleri aktaracağız. Öncelikle tabi ki marka çok önemli bir yer alır, kaliteli araba markası zaten bu vakte kadar kendini ispatlamıştır. Bunun yanı sıra aracın benzinli mi, dizel mi olduğuna da önem vermelisiniz. Dizel maddi durumunuz için kesinlikle çok daha sağlıklı olacaktır.
Sıfır araba alırken dikkat edilmesi gerekenlerden biri de aracın şanzımanıdır. Araçta manuel mi otomatik mi ya da triptonik mi şanzıman bulunduğuna dikkat edin ve tercihinizi ona göre belirleyin. Aracın servisinin olması da çok önemlidir, yolda kaldığınızda özel servislere tomarlarca para ödemektense firmanın kendi servisine cüzi fiyatlar verebilirsiniz. Son olarak da aracın test sürüşün yapmanız araç hakkında kesin fikirleri edinmenizi sağlayacaktır. Rahatlık tabi ki bir sürücü için çok önemli.