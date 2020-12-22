SGK 2020 2. dönem mülakatsız memur alımı başvuru şartları nedir? Kamu Kurumlarına memur alımı başvuru süreci başlıyor. KPSS 2020/2 tercihleri ile Lise, önlisans ve lisans En çok alım yapan kurumların detayları haberimizdedir. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı yayımladığı takvime göre KPSS tercihleri 30 Aralık 2020 tarihi ile başlayacak olup en geç 07 Ocak 2021 tarihine kadar devam edecek.
ALIM YAPILACAK 2 KADRO
SGK'nın Avukat ve Memur kadrolarına personel ataması yapması bekleniyor.
İLAN TARİHİ
KPSS tercihleri ile SGK'ya yapılacak memur alımı tercihleri 30 Aralık günü başlayacak ve 7 Ocak 2021 tarihinde sona erecek.
Başvuru Şartları Ne Olacak?
Alımlar ÖSYM KPSS 2020/2 Tercih kılavuzu ile yapılacak. Bu yönde Herhangi bir Mülakat yapılmaksızın Mülakatsız Memur Alımı olacak. Genel Başvuru şartları ise şöyledir;
Türk vatandaşı olmak. (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28'inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara başvuramazlar.)
18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibarıyla alınmış olması gerekmektedir.)
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak. (Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)
KPSS Şartına Dikkat!
Tercih kılavuzu ile yapılacağından adayların ÖSYM tarafından yapılan Kamu personeli Seçme Sınavından Lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden puan almış olmak gereklidir. Taban KPSS puanı olmayıp puan sırasına göre atama yapılacaktır.
Tercihler Ne Zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı yayımladığı takvime göre KPSS tercihleri 30 Aralık 2020 tarihi ile başlayacak olup en geç 07 Ocak 2021 tarihine kadar devam edecek.
Devlet memurları ne iş yaparlar?
Memurların yapmış oldukları işler yani görevleri çalıştıkları kuruma göre farklılık göstermektedir. Çoğu memur masa başı dediğimiz işlerde görev alsa da, çok sayıda memur da sahada görev alabilir. Yani memurların yapmış oldukları işlerden bahsedebilmemiz için hangi kurumda ve hangi kadro pozisyonda çalıştığına bakmak gerekmektedir.