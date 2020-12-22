Pişmiş tavuğun başına gelmez! Sıfır aldığı aynı marka 2 otomobil yanınca şok geçirdi! 130 bin lirayı kabul etmedi

"Para ceplerine kalsına oynuyorlar"

"Hatalarını kabul edince de 130 bin lira teklif ettiler. Kabul etmeme durumunda mahkemeye gidilip 3 yıl sonra parayı alabileceğimizi ve bir işimize yaramayacağını söylediler. Onlar da bu sistemdeki bozukluğun farkındalar. İsimlerini kötülememeye değil de para ceplerinde kalsına oynuyorlar."

"Hamile eşim arabayı sürerken yangının çıktığını düşünsenize"

Otomobili çoğunlukla eşinin kullandığını, onun da hamile olduğunu belirten Müjde, "Benim eşim hamile. Hamile eşim arabayı sürerken yangının çıktığını düşünsenize. Neler olabileceğini düşünmek bile istemiyorum" dedi.