Taşeron işçiye zam oranları için süreç başlıyor. 4D personellerinin mali ve sosyal hakları şekilleniyor. Peki, taşeron işçiye maaş zammı ne kadar olacak? İşte 2020 taşeron işçiye zam haberleriyle ilgili detaylar... Taşeron işçi maaşlarında yüzdelik dilim kararı detayları ile maaş zammı detayları merak ediliyor. Taşeron işçilerin maaşlarına yapılacak zam oranları ile ek ödeme detaylarını haberimizde ele aldık. 2020 yılı içerisinde Çalışma Bakanlığı ile mali ve sosyal haklar adına masaya oturacak olan taşeron işçilerin liste başında yer alan başlıklardan birisi yüzdelik dilim oldu. Bu bağlamda haberimizde bu konulara değindik. 4/D statüsünde çalışan taşeron işçilerin en önemli talepleri 2020 yılında maaşlarına bekledikleri oranlarda bir zam alabilmek.
TİS GÖRÜŞMELERİNDE ÖNEMLİ 4 BAŞLIK
2020 TİS görüşmelerinde taşeron işçiler için çok önemli 4 farklı konu başlığı bulunuyor.
Daha önceki dönemlerde en çok mağduriyet yaşanan konular ise; düzenleme eksikliği nedeniyle her türlü işte çalıştırılan taşeron işçilerin görev tanımı olmaması, aile birliği bozulan taşeron işçilerin tayin hakkı bulunması, maaşları kadroya alındıktan sonra düşen işçiler için yüzdelik dilim düzenlemesi yapılmaması ve maaş zam oranlarının düşük olması oldu.
TAŞERON İŞÇİYE ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?
Hür Belediye İş Sendikası ile Bozova Belediyesi bünyesinde bulunan Bozbel AŞ bünyesinde çalışmakta olan 696 KHK ile çalışmakta işçilere % 45 oranında rekor maaş zammı yapıldı. Bunun yanı sıra taşeron işçileri yakından ilgilendiren tüm sorunların karşılanacağı sözleşme için de hazırlıkların başladığına yer verildi.
TAŞERON İŞÇİ ZAM ORANLARI 2020
Zam oranlarına ilişkin ise bazı değerler ön plana çıkıyor. En kuvvetli ihtimallerden bir tanesi ise 2020 yılı asgari ücret maaş zam oranı olan yüzde 15. Bu oran enflasyon rakamının üzerinde olup kabul edilmesi halinde işçilere refah payı sağlayacak.
2020 TİS görüşmelerinde önemli olan bir diğer nokta sendikanın zam talebi. Bu konuda bir açıklama gelmezken işçi sendikasının geçmiş dönemdeki yüzde 4'lük zam oranlarını gör önünde bulundurması bekleniyor. Bu kapsamda sendikanın yüzde 15'ten yukarı bir oranda masada olması kuvvetle muhtemel gözüküyor.
TAŞERON İŞÇİ İÇİN KRİTİK SÜREÇ
Taşeron işçiler için yetkili sendika hükümete taleplerini iletecek, Çalışma Bakanlığı ise bu taleplerin ardından tekliflerini sunacak. Ortak karar alınması durumunda yeni oranlar ve sosyal haklar belirlenmiş olacak.
YÜZDELİK DİLİM DÜZENLEMESİ
Taşeron işçilerin maaş zammı konusunda yapılması beklenen en önemli düzenleme yüzdelik dilim ile ek zam. Yüzdelik dilim konusunda açılan davalar ve bu davalardan sonra işçiler lehine alınan kararlar bulunuyor. Bu kararların ardından bir işçi sendikası tüm çalışanları adına dava açmayı hazırlandığını duyurdu. Tüm taşeron işçiler bu konuda herhangi bir dava sürecine girilmeden Çalışma Bakanlığı'nın bu konuda adım atmasını bekliyorlar.
YÜZDELİK GELİRSE MAAŞLAR NE KADAR ARTACAK?
Yüzdelik dilim konusunda somut bir adım atılması durumunda maaşlar yeniden belirlenecek. Örneğin kadroya alınmadan önce asgari ücretten yüzde 5 daha fazla alan bir işçi yeni dönemde asgari ücretten yüzde 5 daha fazla alacak. Maaşlar, kadro sürecinden önceki ödemelere göre belirlenecek. O dönem de asgari ücret alan bir işçinin maaşı değişmeyecek.
TAŞERON İŞÇİLERİN TALEPLERİ
4/D statüsünde çalışan taşeron işçilerin en önemli talepleri 2020 yılında maaşlarına bekledikleri oranlarda bir zam alabilmek. Bu taleplerini duyurmak adına çalışmalarda bulunan kamu işçilerinin zam talebinin yanında 3 farklı ana başlıkta düzenleme ve değişiklik önerileri bulunuyor.
TAŞERON İŞÇİLERE ASGARİ ÜCRET ZAMMI VAR MI?
Kurumlarda çalışan taşeron işçilerin maaşlarına asgari ücret tutarında zam yapılması konusu herhangi bir adım atılmış bulunmuyor. Toplu sözleşme gereğince maaşlarına yüzde 4 oranında zam yapılan taşeron işçilerden maaşları asgari ücretin altında olan olursa o maaşlar asgari ücret seviyesine çekilecek. Kurumlarda 4/D statüsünde çalışan taşeron işçilerin maaşları konusunda bazı belediyeler seçimden önce önemli adımlar atmışlardı. Kocaeli Belediyesi tarafından atılan adımda taşeron işçilerin maaşlarına günlük 21 TL aylık ise 635 TL zam yapılmıştı. Buna benzer kararlar seçimlerden hemen önce birkaç belediye tarafından alındı.
Taşeron işçi olarak çalışırken 2 Nisan itibariyle sürekli işçi ve belediye şirketlerine geçen çalışanlar için ise Yüksek Hakem Kurulu kararı ile yürürlüğe giren toplu iş sözleşmesi hükümleri 2020 yılına kadar geçerli olacak sosyal ve mali hakları düzenlenmişti. Yüksek Hakem Kurulu kararı ile yürürlüğe giren toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre işçilere 6 şar aylık dilimlerde yüzde 4+4 şeklinde zam yapılması kararlaştırılmıştı. Fakat ücretlerde oluşabilecek enflasyon farkı ve belediye şirketlerine geçen işçilere ilave tediye vb. bir çok konuda mali ve sosyal haklar yönünden eksikliği ortaya çıkmış, kadroya geçen işçiler ve sendikalar tarafından eleştirilmişti.
4/D KADROSU NEDİR?
Taşeron düzenlemesi kapsamında 450 bin kişinin tamamının şartsız, yaş kriteri olmadan kapsama alındığını ifade eden Sarıeroğlu, "Mevcutta çalışan kardeşlerimizin içi rahat olsun. Biz en geniş nasıl yapabiliriz arayışı içinde olduk. Bu anlamda sadece emekli olanlar dışında çalışan 450 bin kişi için sınav olacak. Bu da düzenlemeyle alakalı koymamız gereken bir konuydu. Sonrasında, hepsini kadrolu işçi olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4D Statüsü'nde istihdamlarını sağlayacağız." açıklamasında bulunmuştu.Bakan Sarıeroğlu'nun yapmış olduğu açıklamalarda yer alan 4/D kadrosu, devlet kadrolarında çalışan işçi sınıfını nitelemektedir.
4D statüsünde yer alanlar, (A), (B) ve (C) fıkralarında belirtilenler dışında kalan ve ilgili mevzuatı gereğince tahsis edilen sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan sürekli işçiler ile mevsimlik veya kampanya işlerinde ya da orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde ilgili mevzuatına göre geçici iş pozisyonlarında altı aydan az olmak üzere belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan geçici işçilerdir.
HANGİ KURUMLARDA ÇALIŞANLARA TEDİYE ÖDEMESİ YAPILIR?
6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır:
Genel ve katma bütçeli kurumlar,
Özel bütçeli idareler,
Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,
Kamu iktisadi teşekkülleri,
Belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçiler.
VERGİ KESİNTİSİ OLACAK
İkramiyeden vergi kesintisi olmaktadır. İşte ikramiyeden yapılan vergi kesintileri:
Yüzde 13 SGK işçi primi kesilir.
Yüzde 1 oranında işçi işsizlik primi kesilir.
Yüzde 20 gelir vergisi kesintisi yapılır..
Binde 7,59 Damga Vergisi kesintisi.