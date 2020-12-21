Tek seferlik olarak toplam 9.299 TL alabilirsiniz! Maaşlara göre ödeme yapılıyor! 112 gün üzerinden...

Doğum (rapor) parası, maaşa göre değişiyor ve 112 gün üzerinden hesaplanıyor. En düşük tutar 1 Ocak itibarıyla 7 bin 325 liraya yükseldi. Brüt maaşı 7 bin lira olan bir anne ise 17 bin 422 lira alacak. Para, annenin adına açılan Ziraat Bankası hesabına yatıyor. Paranın yatıp yatmadığını, doğum izniniz biter bitmez 'turkiye.gov.tr'den kontrol edin. SGK, halk arasında süt parası olarak bilinen emzirme ödeneği de veriyor. Bu para için anne veya eşinin SSK veya Bağkurlu olması ve en az 120 gün prim ödemesinin olması yeterli. SGK il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine 5 yıl içinde başvuru yapılabilir. 1 Ocak itibarıyla 202 liraya çıktı. Bağkur'lu anneler de süt parası alabiliyor. Emzirme ödeneği her doğumda bir kere veriliyor.
Süt parası için 5 yıl
SGK, halk arasında süt parası olarak bilinen emzirme ödeneği de veriyor. Bu para için anne veya eşinin SSK veya Bağkurlu olması ve en az 120 gün prim ödemesinin olması yeterli. SGK il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine 5 yıl içinde başvuru yapılabilir. 1 Ocak itibarıyla 202 liraya çıktı. Bağkur'lu anneler de süt parası alabiliyor. Emzirme ödeneği her doğumda bir kere veriliyor.
İsteyene yarım gün çalışma hakkı
SSK'lı çalışırken doğum yapan kadınlar, analık izni sonrasında birinci doğumda 2 ay (15+15 gün), ikinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay süreyle yarım gün (part-time) çalışıp tam maaş alabiliyor. Engelli çocuğu olanlarda ise bu süre 12 ay olarak uygulanıyor. Çoğul gebelikte 30'ar gün ekleniyor. Kadın isterse haftalık çalışma süresi olan 45 saati ikiye bölebiliyor.
Yarım gün çalışan annenin maaşının yarısını patron, 1.472 lirasını da devlet, İşkur aracılığıyla ödüyor. Annenin asgari ücretle çalıştığını varsayarak, işveren 1.162 lira, devlet 1.472 lira ödüyor. Yarım çalışma ödeneği, Damga Vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değil.
DOĞUM YARDIMI NEDİR?
Doğum Yardımı tek seferlik bir yardımdır. 15.05.2015 tarihi sonrasında doğan/doğacak her bir çocuk için bir kereye mahsus ödeme yapılacaktır.
Doğum Yardımı başvurusu, hesaplaması ve ödemesi, anne ve babanın her ikisinin sağ ve Türk vatandaşı/Mavi kartlı olması halinde anne üzerinden yapılır. Annenin Türk vatandaşı/Mavi kartlı olmaması veya annenin vefat etmiş olması halinde söz konusu işlemler Türk vatandaşı/Mavi kartlı olan baba üzerinden yapılır.
DOĞUM YARDIMINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?
Doğum Yardımı, Türk vatandaşları ile Mavi kart sahiplerine verilir. Annenin veya babanın veyahut her ikisinin de Türk vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olması gerekmektedir. Doğum Yardımı, 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilir. Bu tarihten önce doğan çocuklar için Doğum Yardımı verilmez. Ancak ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde, diğer bir deyişle yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15.05.2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sayılır.
SÜT PARASI YARDIMI NEDİR?
Bir diğer adı emzirme parası olan süt parası yardımı yeni doğum yapan annelere verilen nakdi destektir. Bu annelerin çocuklarının ana ihtiyaçlarını karşılamaları için yardım yapılmaktadır. Bu yardımlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir. Süt parası ödemeleri PTT aracılığı ile yapılmaktadır.
SÜT PARASI YARDIMI KAÇ TL'DİR?
Yeni doğum yapan anneler süt parası yardımının kaç TL olduğunu merak ediyorlar. Süt parası yardımı her çocuk için bir defaya mahsus ödenmektedir. 2020 yılının güncel hesaplamaları ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal yardım miktarı listesine göre süt parası yardımı 202 TL'dir. Bu miktar her yıl güncellenerek yükselmektedir.
SÜT PARASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Süt parası başvurusu için özel olarak bir başvuru yapmaya gerek yoktur. Doğum yapılan hastanelerde doğuma dair bilgilerin girişi sırasında başvuru otomatik olarak yapılmaktadır. Doğumun ardından PTT şubelerine giderek babalar süt parası yardımını kimliklerini ibraz etmek suretiyle alabilirler.
Kaynak: Posta