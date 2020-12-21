İŞKUR 21 Aralık kurum dışı kamu memur alım ilanları: KPSS sonuçlarının açıklanması ile birlikte harekete geçen adaylar kamu kurum ve kuruluşlar tarafından yayınlanan memur ve personel alım ilanlarını araştırmaya başladı. İşte en yeni memur ve personel alım ilanları ve başvuru detayları... İş arayanların İŞKUR'a kayıt yaptırabilmeleri için 14 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Kayıt için beyan esas alınır. Beyanların gerçek dışı olmasından Kuruma hiçbir sorumluluk yüklenemez.
İtfaiye eri, zabıta memuru ve Tübitak personel alımı başvuru şartları
Sakarya Geyve Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 25.12.2020
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru Alımı 10.01.2021
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından İtfaiye Eri Alımı 03.01.2021
Aydın Kadıkalesi Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 31.12.2020
Ankara TÜBİTAK SAGE 21.12.2020
TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN 21.12.2020
Ankara TÜBİTAK SAGE 21.12.2020
Kocaeli TÜBİTAK BİLGEM Pers. Alımı 28.12.2020
Muğla MUTTAŞ San. Tic. A.Ş. Engelli Alım İlanı 21.12.2020
Ankara Türkiye Belediyeler Birliği Personel A.Ş. 21.12.2020
İstanbul Şehir Hatları Tur. San. Tic. A.Ş. 21.12.2020
Balıkesir Erdek Grup İnsan Kayn. Yön. Ltd. Şti. 22.12.2020
İstanbul Asfalt Fab. San. Tic. A.Ş. Engelli Pers. Alımı 31.12.2020
Antalya Gazibel İnş. Tarım Turz. Ltd. Şti. 22.12.2020
Balıkesir Güzel Ayvalık Gıda Turz. Tic. Ltd. Şti. 22.12.2020
Muğla Menteşe Beld. Pers. Ltd. Şti. Engelli Peronel Alımı 24.12.2020
Bursa OBEFAŞ Pers. Alımı 23.12.2020
AFYONKARAHİSAR ÜÇ HİLAL İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 21.12.2020
Tekirdağ Kapaklı Beld. Pers. A.Ş. 26.12.2020
İzmir İzenerji Tic. A.Ş. 21.12.2020
Ardahan Çıldır Beld. Pers. Ltd. Şti. 22.12.2020
Manisa Besot Tic. A.Ş. 23.12.2020
Çanakkale Geyikli Beld. Pers. Ltd. Şti. 21.12.2020
İzmir İzdeniz A.Ş. 22.12.2020
Denizli Merkezefendi Temz. Ulaş. Tic. A.Ş. 22.12.2020
Elazığ Arıcak SYDV Pers. Alımı 22.12.2020
Zonguldak Çaybel İmar İnş. Tic. Ltd. Şti. 21.12.2020
Denizli Peraş Tic. A.Ş. 24.12.2020
Kırıkkale Bahşılı Beld. Pers. Ltd. Şti. 23.12.2020
Manisa Besot Tic. A.Ş. 25.12.2020
Bursa Orhaneli Tur. İnş. Tek. Lok. Bilg. Pet. Tic. Ltd. Şti. 25.12.2020
Bursa Osmangazi Belediyesi Per. A.Ş. 25.12.2020
Denizli PERAŞ San. Tic. A.Ş. 26.12.2020
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İŞKUR'A KAYIT NASIL YAPILIR?
İş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur. Başarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur. Gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme giriniz. Özgeçmişinizde eğitim ve meslek bilgileri girilmeden kaydınız aktife alınmamaktadır.
İŞKUR KAYIT KOŞULLARI?
İş arayanların Kurumumuza kayıt yaptırabilmeleri için 14 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Kayıt için beyan esas alınır. Beyanların gerçek dışı olmasından Kuruma hiçbir sorumluluk yüklenemez.
İŞKUR ENGELLİ KAYDI NASIL YAPILIR?
Engelli; doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğu, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarının engellilik sağlık kurulları tarafından düzenlenen "Ek-1 Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu", "Ek-2 Erişkinler İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu", "Ek-3 Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu" ve/veya "Ek-4 Çocuklar İçin Terör Kaza ve Yaralanma Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu" ile belgelenen kişi olarak tanımlanmaktadır.