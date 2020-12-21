Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 21.12.2020 14:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.12.2020 14:22
    ABONE OL

    kurum dışı kamu memur alım ilanları: İtfaiye eri, zabıta memuru ve Tübitak personel alımı başvuru şartları

    kurum dışı kamu memur alım ilanları: Kamu kurum ve kuruluşlarında istidam edilmek üzere açıklanan ilanlarda başvuru şartlarına ilişkin tüm detaylar duyuruldu. Adaylar ise tercih hazırlıkları için yayınlanan ilanları araştırmaya başladı. Peki hangi kurum veya kuruluş hangi pozisyonlar içim memur ve personel alımı yapacak? İşte personel alımı yapan kurumların ilanları... İş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur. Başarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur.

    takvim.com.tr
    21 Aralık İtfaiye eri, zabıta memuru ve Tübitak personel alımı başvuru şartları

    İŞKUR 21 Aralık kurum dışı kamu memur alım ilanları: KPSS sonuçlarının açıklanması ile birlikte harekete geçen adaylar kamu kurum ve kuruluşlar tarafından yayınlanan memur ve personel alım ilanlarını araştırmaya başladı. İşte en yeni memur ve personel alım ilanları ve başvuru detayları... İş arayanların İŞKUR'a kayıt yaptırabilmeleri için 14 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Kayıt için beyan esas alınır. Beyanların gerçek dışı olmasından Kuruma hiçbir sorumluluk yüklenemez.

    İtfaiye eri, zabıta memuru ve Tübitak personel alımı başvuru şartları

    Sakarya Geyve Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 25.12.2020

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru Alımı 10.01.2021

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından İtfaiye Eri Alımı 03.01.2021

    Aydın Kadıkalesi Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 31.12.2020

    Ankara TÜBİTAK SAGE 21.12.2020

    TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN 21.12.2020

    Ankara TÜBİTAK SAGE 21.12.2020

    Kocaeli TÜBİTAK BİLGEM Pers. Alımı 28.12.2020

    Muğla MUTTAŞ San. Tic. A.Ş. Engelli Alım İlanı 21.12.2020

    Ankara Türkiye Belediyeler Birliği Personel A.Ş. 21.12.2020

    İstanbul Şehir Hatları Tur. San. Tic. A.Ş. 21.12.2020

    Balıkesir Erdek Grup İnsan Kayn. Yön. Ltd. Şti. 22.12.2020

    İstanbul Asfalt Fab. San. Tic. A.Ş. Engelli Pers. Alımı 31.12.2020

    Antalya Gazibel İnş. Tarım Turz. Ltd. Şti. 22.12.2020

    Balıkesir Güzel Ayvalık Gıda Turz. Tic. Ltd. Şti. 22.12.2020

    Muğla Menteşe Beld. Pers. Ltd. Şti. Engelli Peronel Alımı 24.12.2020

    Bursa OBEFAŞ Pers. Alımı 23.12.2020

    AFYONKARAHİSAR ÜÇ HİLAL İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 21.12.2020

    Tekirdağ Kapaklı Beld. Pers. A.Ş. 26.12.2020

    İzmir İzenerji Tic. A.Ş. 21.12.2020

    Ardahan Çıldır Beld. Pers. Ltd. Şti. 22.12.2020

    Manisa Besot Tic. A.Ş. 23.12.2020

    Çanakkale Geyikli Beld. Pers. Ltd. Şti. 21.12.2020

    İzmir İzdeniz A.Ş. 22.12.2020

    Denizli Merkezefendi Temz. Ulaş. Tic. A.Ş. 22.12.2020

    Elazığ Arıcak SYDV Pers. Alımı 22.12.2020

    Zonguldak Çaybel İmar İnş. Tic. Ltd. Şti. 21.12.2020

    Denizli Peraş Tic. A.Ş. 24.12.2020

    Kırıkkale Bahşılı Beld. Pers. Ltd. Şti. 23.12.2020

    Manisa Besot Tic. A.Ş. 25.12.2020

    Bursa Orhaneli Tur. İnş. Tek. Lok. Bilg. Pet. Tic. Ltd. Şti. 25.12.2020

    Bursa Osmangazi Belediyesi Per. A.Ş. 25.12.2020

    Denizli PERAŞ San. Tic. A.Ş. 26.12.2020

    İŞKUR KURUM DIŞI KAMU MEMUR ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    KURUM DIŞI BELEDİYELERE PERSONEL ALIMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    İŞKUR'A KAYIT NASIL YAPILIR?

    İş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur. Başarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur. Gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme giriniz. Özgeçmişinizde eğitim ve meslek bilgileri girilmeden kaydınız aktife alınmamaktadır.

    İŞKUR KAYIT KOŞULLARI?

    İş arayanların Kurumumuza kayıt yaptırabilmeleri için 14 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Kayıt için beyan esas alınır. Beyanların gerçek dışı olmasından Kuruma hiçbir sorumluluk yüklenemez.

    İŞKUR ENGELLİ KAYDI NASIL YAPILIR?

    Engelli; doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğu, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarının engellilik sağlık kurulları tarafından düzenlenen "Ek-1 Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu", "Ek-2 Erişkinler İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu", "Ek-3 Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu" ve/veya "Ek-4 Çocuklar İçin Terör Kaza ve Yaralanma Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu" ile belgelenen kişi olarak tanımlanmaktadır.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi İŞKUR 21 Aralık kurum dışı kamu memur alım ilanları: İtfaiye eri, zabıta memuru ve Tübitak personel alımı başvuru şartları