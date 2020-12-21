AÇSHB'den biner TL aile yardımı devam ediyor! 1000 TL hanelere destek ödemesi nasıl alınır? Son sayıya göre...

1000 TL hanelere destek ödemesi nasıl alınır? Son sayıya göre... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bin lira destek müracaat e-Devlet üzerinden alınmaya devam ediyor. Salgının başladığı günden bu yana muhtelif ekonomik yardımlar devreye alınıyor. Bu yardımlar arasında bin lira sosyal destek ödemesi de yer alıyor. Bugüne kadar milyonlarca vatandaşa paralar verildi. 3. fazda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal yardım için müracaatlar e-Devlet üzerinden alınırken henüz müracaat yapmamış olanlar ise ayrıntıları öğrenmek istiyor. Bilindiği üzere hafta içi müracaatlar T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yapılıyor.