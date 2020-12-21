1000 TL hanelere destek ödemesi nasıl alınır? AÇSHB'den biner TL aile yardımı devam ediyor! Son sayıya göre...

AÇSHB'den biner TL aile yardımı olanağı! 1000 TL hanelere destek ödemesi nasıl alınır? Son sayıya göre rahatlıkla başvuru yaparak değerlendirme sonucunu bekleyebilirsiniz. Koronavirüs salgınıyla birlikte devreye alınan bin lira sosyal yardım başvuruları sürüyor. Bilindiği üzere bugüne kadar milyonlarca haneye biner lira ödeme yapıldı. 1. ve 2. faz ödemelerinin ardından başvurular 3. fazda da e-Devlet üzerinden alınıyor. Henüz başvuru yapmamış olanlar ise bu bağlamda başvurunun nasıl ve hangi gün yapıldığını öğrenmek istiyor. Sosyal yardım ödemelerine başvuru yapma bilgileri burada yer alıyor.