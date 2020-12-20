Ve belli oldu! Bankalar peş peşe açıklıyor... Yıl sonu geldi herkes merak ediyordu

"Silinen puanlar için itiraz edilebilir"



Bankalar sınırlı tarihli puanların kampanya bitmeden kullanılması konusunda uyarıyor. Puanlar sadece kredi kartlarında birikmiyor. Akaryakıt istasyonları ve bazı markaların da kartlarından puan kazanılıyor.Aydın Ağaoğlu, insanların yıl boyunca bonusları harcamanın aklına gelmediğini belirterek, "Tüketicinin elde ettiği puanlar onların kazanmış olduğu haklarıdır.