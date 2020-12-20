Son dakika faiz depremi: En yüksek faiz oranı değişti! Paralarını 32 günlük vadeli mevduat hesabında yatıracak olan vatandaşlar için sunulan faiz oranları yenilendi. Bankalar arasında mevduat faizi kızıştı, bankada parası olanlara iyi haber geldi! Birikimini bankada tutanlar için 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları büyük bir hızla yükselişe geçti. Bankaların faiz oranlarını değiştirmesi, bankada parası olan vatandaşları farklı yatırım kanallarını araştırmasına neden oldu. Bazı yatırım fonlarının risksiz oluşu ve sabit bir faiz getirinin olması vatandaşa daha cazip geldi. Peki Aralık ayında 32 günlük vadeli mevduata en yüksek faiz veren bankalar hangisi?
Son dakika faiz depremi: 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları rekor kırdı!
Burgan Bank Dijital Hesap 32 günlük vadeli mevduat faiz oranı yüzde 16.50
Fibabanka Kiraz Hesap 32 günlük vadeli mevduat faiz oranı yüzde 17.00
ING Bank Turuncu Hesap 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Aralık Faiz Oranı % 16.00
CepteTeb Marifetli 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Aralık Faiz Oranı % 16.00
Denizbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Aralık Faiz Oranı % 16.50
Enpara 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Aralık Faiz Oranı % 15.50
İş Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Aralık Faiz Oranı % 11.00
Yapı Kredi Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Aralık Faiz Oranı % 11.50
Vadeli Mevduat Hesabı Nedir?
Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.
Mevduat Faiz Oranları
Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli olduğu ve hesaplama yapma olanağınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz.
Vade Çeşitleri
Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bazı bankalar gün üzerinden de vade belirleyebilir. Birikim hesabı olarak da adlandırılan bu hesapla ilgili detayları bir Birikim Hesabı Nedir adlı yazımızdan öğrenebilirsiniz. Vadelere göre faiz oranlarını inceleyerek sizin için en karlı vadenin hangisi olacağına karar verebilirsiniz.
Vadeli mevduatta stopaj kesintisi
Vadeli mevduat hesabı ile elde ettiğiniz kazançtan %15'e kadar stopaj alınmaktadır. Buna kazancınız üzerinden verdiğiniz gelir vergisi diyebiliriz. Kesilen bu stopaj devlete ödenmektedir. Stopaj oranı vadeye göre değişiklik göstermektedir. Vade uzadıkça stopaj oranı düşmektedir.