Şimdi yapın hesabınıza yatsın! 25.000 ve 40.000 TL hibe! Başvurular devam ediyor! Habitat Derneği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Coca-Cola Türkiye iş birliğinde yürütülen "Kız Kardeşim Projesi" kapsamında 2019 yılında başlatılan "Hibe Programı"nın yeni dönem başvuruları başladı. Hibe Programı kapsamında, Türkiye'nin 81 ilinden seçilen ve yeme-içme sektöründe yer alan 30 girişimci kadının desteklenmesi, ürettikleri lezzetlerin tanıtılması, görünürlük faaliyetlerinin ön plana çıkarılması ve sosyoekonomik konumlarının güçlenmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Ocak-Mart ayları içerisinde gerçekleştirilecek ikinci Kız Kardeşim Hibe Programı ile 29 girişimci kadına 25 biner TL ve 1 girişimci kadına 40 bin TL jüri özel ödülü olmak üzere toplamda 765 bin TL'lik destek sağlanacak.
1.Aşama:
Kizkardeşim.net web sitesi üzerinden online eğitimleri tamamlayan yeme & içme sektöründeki girişimci kadınlar web sitesinden aldıkları sertifika ile birlikte 15 Ocak 2021'e kadar online olarak başvuru yapabilecektir.
2.Aşama:
Kizkardesim.net üzerinden eğitimlerini tamamlayan işletme sahibi kadınlar online olarak başvurularını gerçekleştirdikten sonra teknik elemeden geçeceklerdir.
3. Aşama:
İl bazlı en yüksek puanı alan katılımcılar, Online'da gerçekleştirilecek Hibe Programı Kampı'na davet edilecektir. 2 gün sürecek olan kamp, kadınlara yönelik hızlandırıcı eğitimler gerçekleştirilecektir.
4. Aşama:
Final jüri değerlendirmesinde, hibe alma kriterlerine göre en yüksek puanı alan 30 kadın, iş geliştirme hibesi almaya hak kazanacaktır. Hibe Kampı'nın son gününde online final töreni gerçekleştirilecektir.
Kız Kardeşim Hibe Programına Kimler Başvurabilir?
- https://kizkardesim.net/ üzerinden eğitimleri tamamlamış olan,
- 81 ilin birinde restoranı/lokantası, yeme & içme sektöründe işletmesi olan, yeme & içme sektörüne yönelik üretim yapan,
- Yeme & İçme sektöründe hizmet veren kadın kooperatifleri
- Yanında en fazla 5 kişi çalıştıran (SGK'lı),
- İşletme/lokantasının başka şubesi olmayan,
- İşini büyütmek isteyen, bu motivasyona sahip ve öğrenmeye açık olan,
- İşletme, lokanta, küçük işletme sahibi kadınlar başvurularını gerçekleştirebilirler.
Kız Kardeşim Projesi: Habitat Derneği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Coca-Cola Türkiye iş birliğinde yürütülen "Kız Kardeşim Projesi" ile kadınların ekonomik hayata katılımı konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatılarak, ekonomik kalkınmada aktif rol almaları için ve girişimcilik konusunda farkındalıklarının artması amacıyla çeşitli eğitimler verilmektedir.
Hibe Nedir? Hibe Ne İşe Yarar?
Kredi konularında, yaşam içerisinde, özellikle ekonomide sıkça duyulan terimlerden biri de, "hibe" olarak tabir edilen bir terimdir. Günümüzde birçok kişi bu terime kulak aşinası olsa da, anlamını bilmemekte veyahutta "Hibe nedir?" gibisinden bir soru sormamaktadır.
Hibe, herhangi bir malın, değerin vb. unsurların, herhangi bir bedel beklemeden, ilerleyen süreçlerde herhangi bir ödeme talep etmeksizin, başka bir kişiye devredilmesi anlamına gelmektedir. Hibenin başka bir adı da bağış olarak bilinmektedir.
Hibe edilen bir hakkın, geri alınması söz konusu olmamaktadır. Sadece hibe edilen malın yeni sahibi, bu malı tekrar eski sahibine kendi rızasıyla yine hibe ederse, bu şekilde bir geri alınması gündeme gelebilir. Öte yandan hibe edilen bir malın, ilerleyen dönemlerde geri alınması ise bazı şartlara bağlı olabilmektedir. Hibe edilen mal, yeni sahibine geçtikten sonra, yeni sahibinin vefat durumu nedeniyle hibe edilen malın geri alınması söz konusu olabilmektedir.
Bu duruma "rücu" adı verilmektedir ve hibe sözleşmesi ya da taahhüdü gibi anlaşma da taraflar arasında imzalanabilir. Bu sayede de hibe edilen bir malın geri eski sahibine iade edilmesi söz konusu olabilir.