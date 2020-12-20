

· Tüm laboratuvar alanlarında sorumlu teknisyeler tarafından oluşturulmakta olan laboratuvar personel organizasyonu, görev ve sorumluluk takibini, rutin iş süreçlerindeki sorun veya alınacak aksiyonlarını, oluşan eğitim ihtiyacı takiplerini yapmak, değerlendirmeleri Proje Yöneticisine raporlamak

· İdare tarafından gelen talepler ve resmi yazışmalara konu olan durumlar ile ilgili olarak; laboratuvar içi süreçlerin analizini yaparak ve ilgili cevapların hazırlanmasında Proje Yöneticisine süreçler hakkında geri bildirim sağlamak

· Hastane içerisinde görevli ISG ve kalite uzmanlarının laboratuvar hizmetleri ile ilgili tüm denetimlerine katılmak,denetim sonrası aksiyonların takibini Proje Yöneticisine raporlamak

· Hastane içinde laboratuvar hizmetleriyle etkileşim halinde olan Hastane Bilgi Yönetim Sistemi, Hastane İçi Numune Taşıma Hizmeti, Atık Yönetimi Hizmeti, Kalite Yönetim Hizmeti gibi diğer işletme hizmetleri ile ilgili konularda süreç takiplerinin aksamadan yapılması için Proje Yöneticisi ile koordineli olarak çalışmak

· Proje Yöneticisinin görevlendirmesine bağlı olarak; İşletmeci firma, Hastane İdaresi, Sorumlu Laboratuvar Uzmanları ile yapılan değerlendirme toplantılarına katılım sağlamak

Başvuru sayfası:

https://www.kariyer.net/is-ilani/roche-diagnostics-turkey-a-s-laboratuvar-hizmetleri-supervisor-2624730