Kadrolu belediye memuru alımı ilanı yayımlandı: En az lise mezunu 4.250 TL maaş (düz memur, zabıta) alımı başvuru şartları

Kadrolu belediye memuru alımı ilanı yayımlandı: Farklı illerde belediye başkanlıkları bünyesine ikamet şartı olmadan memur alımı yapılacağı açıklandı. Zabıta memuru, itfaiye eri, düz memur, muhasebeci, VHKİ ve mühendis kadrolarına alımlar yapılacak. Belediye başkanlıkları bünyesine yapılan personel alımlarında adaylardan KPSS puanı istenmektedir. KPSS 'ye giren ve belediye bültenlerindeki istenen puan koşulunu sağlayan adaylar, personel alımlarına müracaat yapabilecek.
Kadrolu belediye memuru alımı ilanı yayımlandı: En az lise mezunu 4.250 TL maaş
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansından Personel Alımı 20.12.2020
Sakarya Geyve Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 25.12.2020
Çorum Belediye Başkanlığındanİlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı 08.01.2021
Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından Memur Alımı 25.12.2020
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından İtfaiye Eri Alımı 03.01.2021
Dicle Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 25.12.2020
Malatya Pötürge Belediyesi Memur Alımİlanı 31.12.2020
İstanbul Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 29.12.2020
İstanbul Beyoğlu Belediyesi Memur Alım İlanı 04.01.2021
Ticaret Bakanlığından Ticaret Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 28.12.2020
Hazine ve Maliye Bakanlığından Defterdarlık Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 29.01.2021
Hazine ve Maliye Bakanlığı Stajyer Hazine Kontrolörlüğü sınav ilanı 17.02.2021
Muş Uzgörür Belediyesi Memur Alım İlanı 05.02.2021
Siirt Tillo Belediyesi Memur Alım İlanı 22.01.2021
Sivas Hafik Belediyesi Memur Alım İlanı 08.01.2021
KOSGEB Kobi Uzman Yardımcısı Alım İlanı 29.12.2020
Gençlik ve Spor Bakanlığı Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alım İlanı 20.01.2021
YSK Seçim Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 23.12.2020
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru Alımı 10.01.2021
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden Personel Alım İlanı 31.12.2020
BELEDİYE İLANLARINA BAŞVURU ŞARTLARI
Belediyelerin kadrolu memur alımlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel koşullara haiz olması gerekmektedir.
a)Türk vatandaşı olmak,
b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c)Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d)Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f)İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak