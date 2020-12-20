Genelge çıktı: Sağlıkçıya ekstra maaş! İşte sağlanan haklar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği sağlık çalışanlarının vazife malülü sayılmalarıyla ilgili detaylar belli olmaya başladı. 81 ile gönderilen genelge ile uygulama da başladı.
Genelge ile, koronavirüs nedeniyle meslek hastalığı veya vazife malullüğünden, üniversite ve özel dahil tüm sağlık kurumlarındaki çalışanlar yararlanabilecek. Başvurular ilgili birim amiri (İl, İlçe Sağlık Müdürü, Başhekim) sonrasında ise İl Sağlık Müdürü tarafından onaylanacak. Vazife malullerine veya yakınlarına belli şartlarda ikramiye ve hizmet süresine bakılmadan maaş ödenecek.
Faizsiz konut kredisi imkanı sağlanacak. Yakınlarına devlet memurluğu hakkı tanınacak. Belli oranlarda vergi indirimi sağlanacak. Çocuklarına eğitim yardımları yapılacak. Meslek hastalığında işgöremezlik ödeneği verilecek.
ÖDEMELER BAŞLADI
Sağlık Bakanlığı'nın ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) da harekete geçti. Kurum Sağlık Bakanlığından yapılacak işlemler için gerekli evrakları istedi. SGK'nın Bakanlığa ilettiği yazıda, "Görevi nedeniyle Covid-19'a yakalanarak vefat eden sağlık çalışanlarından, memurlar Vazife Malullüğü, işçiler Meslek Hastalığı kapsamında değerlendirilebilecektir" denildi. Açıklamada bazı maaşların bağlandığı bilgisi de verildi.
5 BİN 842 LİRA EK ÖDEME
■ Vazife malullerine her yıl 3 bin 213-5 bin 842 lira arasında ek ödeme olacak.
■ Çocuklarına aylık ilköğretimde 182, ortaöğretimde 273, yükseköğretimde 365 lira verilecek.
■ Vazife malulü ve eşlerine ücretsiz seyahat hakkı olacak.
■ Hayatını kaybedenlerin yakınlarına kamuda 1 kişilik istihdam hakkı olacak.
■ Aylık bağlanacak.
■ Hayatını kaybeden sağlık çalışanının ailesine bir konut için TOKİ'den faizsiz kredi kullandırılacak.