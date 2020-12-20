Genelge çıktı: Sağlıkçıya ekstra maaş! İşte sağlanan haklar...





Genelge ile, koronavirüs nedeniyle meslek hastalığı veya vazife malullüğünden, üniversite ve özel dahil tüm sağlık kurumlarındaki çalışanlar yararlanabilecek. Başvurular ilgili birim amiri (İl, İlçe Sağlık Müdürü, Başhekim) sonrasında ise İl Sağlık Müdürü tarafından onaylanacak. Vazife malullerine veya yakınlarına belli şartlarda ikramiye ve hizmet süresine bakılmadan maaş ödenecek.