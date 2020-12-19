Turizmde küresel kayıp 935 milyar dolar

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ), Covid-19 salgınından dolayı dünyada turizm sektörünün en kötü yılını geçirdiğini belirterek, toplam gelir kaybının 935 milyar doları bulduğunu açıkladı. 2020'nin ilk 10 ayında uluslararası seyahat edenlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 72 düştü. Seyahat kısıtlamalarının etkisiyle bu yılın Ocak-Ekim döneminde uluslararası turist sayısının 900 milyon azaldığını kaydeden BMDTÖ, turizmdeki toplam gelir kaybının da 935 milyar dolar olduğunu duyurdu.