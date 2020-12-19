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    Turizmde küresel kayıp 935 milyar dolar

    (), Covid-19 salgınından dolayı dünyada turizm sektörünün en kötü yılını geçirdiğini belirterek, toplam gelir kaybının 935 milyar doları bulduğunu açıkladı. 2020’nin ilk 10 ayında uluslararası seyahat edenlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 72 düştü. Seyahat kısıtlamalarının etkisiyle bu yılın Ocak-Ekim döneminde uluslararası sayısının 900 milyon azaldığını kaydeden BMDTÖ, turizmdeki toplam gelir kaybının da 935 milyar dolar olduğunu duyurdu.

    Turizmde küresel kayıp 935 milyar dolar

    (), Covid-19 salgınından dolayı dünyada turizm sektörünün en kötü yılını geçirdiğini belirterek, toplam gelir kaybının 935 milyar doları bulduğunu açıkladı. 2020'nin ilk 10 ayında uluslararası seyahat edenlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 72 düştü. Seyahat kısıtlamalarının etkisiyle bu yılın Ocak-Ekim döneminde uluslararası sayısının 900 milyon azaldığını kaydeden BMDTÖ, turizmdeki toplam gelir kaybının da 935 milyar dolar olduğunu duyurdu.

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    Haberler Ekonomi Turizmde küresel kayıp 935 milyar dolar