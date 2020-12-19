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    , elektronik, beyaz eşya, mobilya ve taşıtta taksit sayıları azaldı

    , basılı ve külçe halinde olmayan la ilgili harcamalarda, elektronik eşya alımlarında, mobilya ve elektrikli eşya alımlarında kredi kartlarında taksitlendirme sürelerini düşürürken, taşıt alımı amaçlı kredilerde de vade sınırlarını indirdi.

    Taksit sayıları azaldı
    BDDK, basılı ve külçe halinde olmayan la ilgili harcamalarda, elektronik eşya alımlarında, mobilya ve elektrikli eşya alımlarında kredi kartlarında taksitlendirme sürelerini düşürürken, taşıt alımı amaçlı kredilerde de vade sınırlarını indirdi.

    Açıklamaya göre; kuyumla ilgili harcamalarda kredi kartlarında taksitlendirme süresi 6 aya indirildi. Kredi kartlarında taksitlendirme süresi fiyatı 3 bin 500 liraya kadar olan televizyon alımları hariç elektronik eşya alımlarında 6 aydan 4 aya, mobilya ve elektrikli eşya alımlarında da 18 aydan 12 aya düşürüldü.

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    Haberler Ekonomi Kuyum, elektronik, beyaz eşya, mobilya ve taşıtta taksit sayıları azaldı