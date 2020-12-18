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    Putin'den çapıcı açıklamalar: Erdoğan sözünün eri! Ülkesinin yararına olan her şey için sonuna kadar gidiyor

    lideri Putin, yıllık basın toplantısında soruları cevapladı. ile ilişkileri değerlendirirken çarpıcı açıklamalar yaptı: Erdoğan ile belirli konularda görüş ayrılıklarımız var. Kimi zaman karşıt görüşlerde dahi oluyoruz. Ancak o sözünü tutan bir insan, bir erkek. Bir şeyin ülkesi için yararlı olduğunu düşündüğünde sonuna kadar gidiyor. Bu da kiminle muhatap olduğunu anlamamız için çok mühim bir şey.

    RUSYA Devlet Başkanı , ülkenin dört bir yanından gazeteciler ve vatandaşların sorularını video konferansla Novo- Ogaryovo'daki konutundan cevapladı. Putin, Başkan ile ilgili de düşüncelerini anlattı:

    HER zaman aynı fikirde olduğumuz söylenemez ama kendisi sözünün eri bir insan. Bazı konularda farklı görüşlere sahip oluyoruz. Hatta bazen karşıt görüşler bile oluyor. Erdoğan, ülkesinin yararına bir şey gördüğü zaman sonuna kadar gidiyor... Davranışları öngörülebilir. Bu da, kiminle muhatap olduğunuzu anlamanız için çok önemli...

    TERÖRE BÖLGEDE YER YOK
    Başkan Erdoğan, Başbakanı Mustafa el-Kazımi'yi, 'de kabul etti. Basın toplantısında konuşan Erdoğan, "Ne 'nin ne Irak'ın ne 'nin geleceğinde bölücü teröre asla yer yoktur. Bu katil sürülerinin kökünü kurutana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

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    Haberler Ekonomi Putin'den çapıcı açıklamalar: Erdoğan sözünün eri! Ülkesinin yararına olan her şey için sonuna kadar gidiyor