Putin'den çapıcı açıklamalar: Erdoğan sözünün eri! Ülkesinin yararına olan her şey için sonuna kadar gidiyor

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin dört bir yanından gazeteciler ve vatandaşların sorularını video konferansla Novo- Ogaryovo'daki konutundan cevapladı. Putin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili de düşüncelerini anlattı:

HER zaman aynı fikirde olduğumuz söylenemez ama kendisi sözünün eri bir insan. Bazı konularda farklı görüşlere sahip oluyoruz. Hatta bazen karşıt görüşler bile oluyor. Erdoğan, ülkesinin yararına bir şey gördüğü zaman sonuna kadar gidiyor... Davranışları öngörülebilir. Bu da, kiminle muhatap olduğunuzu anlamanız için çok önemli...

TERÖRE BÖLGEDE YER YOK

Başkan Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'yi, Külliye'de kabul etti. Basın toplantısında konuşan Erdoğan, "Ne Türkiye'nin ne Irak'ın ne Suriye'nin geleceğinde bölücü teröre asla yer yoktur. Bu katil sürülerinin kökünü kurutana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.