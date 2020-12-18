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    İndirimlere dikkat!

    e-ticarette bu haftaya 'En ' indirimleri damgasını vuruyor. Yüzlerce e-ticaret sitesi ve marka, kampanyalı satışlar başlatırken; tüketicilere de uyarılar geldi.

    İndirimlere dikkat!

    e-ticarette bu haftaya 'En Uzun Hafta Sonu' indirimleri damgasını vuruyor. Yüzlerce e-ticaret sitesi ve marka, kampanyalı satışlar başlatırken; tüketicilere de uyarılar geldi:

    ÜRÜNÜN fiyatını diğer satıcı veya sağlayıcılardaki fiyatları ile karşılaştırın.
    SATICI veya sağlayıcı hakkında iletişim bilgisi, vergi kimlik numarası, MERSİS ve ETBİS kayd sorgulaması yapın.
    SATICININ internet sitesinin güvenliği ile alışverişe ilişkin güvenli ödeme yöntemleri olan SSL sertifikası, 3D security veya sanal kartla ödeme gibi seçeneklerinin olup olmadığını kontrol edin.

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    Haberler Ekonomi İndirimlere dikkat!