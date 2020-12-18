KURUM DIŞI İŞÇİ ALIMI İLANI İÇİN BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIR?

Kurum dışı işçi alımı ilanları, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden belirli periyodlarla yayımlanmaktadır. Kurum dışı işçi alımı ilanları illere göre görüntülenebilecek.



İŞKUR GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

- En az lise veya ön lisans mezunu,

- Tercihen benzer pozisyonda minimum 5 yıl tecrübesi olan,

- Sistemli ve düzenli çalışma alışkanlığına sahip,

- Sözlü ve yazılı iletişim becerileri güçlü ve diksiyonu düzgün,

- Güler yüzlü ve temsil yeteneğine sahip aktif araç kullanabilen,

- Erkek adaylar için Askerlik görevini tamamlamış,

Bu genel şartların dışında birçok ilanın başvuru şartları arasında 3 vardiya çalışabilme şartı da aranıyor.