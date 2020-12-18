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    • Ekonomi
    • 18.12.2020 13:58
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    • 18.12.2020 13:58
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    18 Aralık kurum dışı iş ilanları! Belediyelere büro, güvenlik görevlisi ve diğer kadrolarda personel alımı başvuru şartları!

    Aralık ayının artık sonlarına yaklaştığımız şu dönemde her gün yüzlerce ilan yayınlanmaya devam ediyor. üzerinden belediyeler de kendi alımlarını yayınlamaya devam ediyor. İş arayanların İŞKUR'a kayıt yaptırabilmeleri için 14 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Kayıt için beyan esas alınır. Beyanların gerçek dışı olmasından Kuruma hiçbir sorumluluk yüklenemez. Kurum dışı işçi alımı ilanları, İŞKUR'un resmi sitesi üzerinden belirli periyodlarla yayımlanmaktadır. Kurum dışı işçi alımı ilanları illere göre görüntülenebilecek. Başvuru şartlarına baktığımız zaman en az ilköğretim mezunu olmak, erkeklerde askerliğini yapmış olmak, ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmak ve genel alım şartlarını sağlıyor olmak öne çıkıyor. İşte 18 Aralık İŞKUR kurum dışı iş ilanları!

    takvim.com.tr
    Belediyelere büro, güvenlik görevlisi ve diğer kadrolarda personel alınacak!

    18 Aralık İŞKUR kurum dışı iş ilanları: Farklı belediyeler farklı kadroda çok sayıda personel alımı gerçekleştiriyor. Alımlarla ilgili kadro dağılımı ve başvuru koşullarını haberimizde derledik. İş arayan vatandaşlar, İŞKUR internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanları sıklıkla takip ediyor. Kurum dışı işçi alımı ilanı, kamu kurumlarının açtığı geçici personel alımlarında çalışmak isteyenler, bu ilanlara İŞKUR aracılı ile erişim sağlayabiliyor. Peki, kurum dışı işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte, ilanların yer aldığı sistem hakkında detaylı bilgiler. İş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur.

    18 Aralık İŞKUR kurum dışı iş ilanları!

    Aydın Kadıkalesi Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 31.12.2020
    Eskişehir Kentaş Tic. Ltd. Şti. 19.12.2020
    Ankara TÜBİTAK SAGE 21.12.2020
    TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN 21.12.2020
    Ankara TÜBİTAK SAGE 21.12.2020
    Kocaeli TÜBİTAK BİLGEM Pers. Alımı 28.12.2020
    Muğla MUTTAŞ San. Tic. A.Ş. Engelli Alım İlanı 21.12.2020
    Van Belvan Ulaşım San. Tic. Ltd. Şti. 18.12.2020
    Ankara Türkiye Belediyeler Birliği Personel A.Ş. 21.12.2020


    İstanbul Şehir Hatları Tur. San. Tic. A.Ş. 21.12.2020
    İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 18.12.2020
    Sivas Gölova SYDV 20.12.2020
    Bursa Osmangazi Belediyesi Per. A.Ş. 18.12.2020
    Balıkesir Erdek Grup İnsan Kayn. Yön. Ltd. Şti. 22.12.2020
    İzmir İzdoğa Tic. San. A.Ş. 18.12.2020
    İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 18.12.2020
    İstanbul Asfalt Fab. San. Tic. A.Ş. Engelli Pers. Alımı 31.12.2020
    Muğla Kavaklıdere Beld. Pers. Ltd. Şti. 18.12.2020


    Çorum Ortaköy Beld. Ltd. Şti. 19.12.2020
    Antalya Gazibel İnş. Tarım Turz. Ltd. Şti. 22.12.2020
    Balıkesir Güzel Ayvalık Gıda Turz. Tic. Ltd. Şti. 22.12.2020
    Denizli Peraş Pers. Alımı 20.12.2020
    İzmir İzdoğa Çevre Koruması İyileştirilmesi Müş.ve Proje Hiz.Tic.ve San.A.Ş.19.12.2020
    Manisa Sar-Bel San.Tic.A.Ş.20.12.2020
    Muğla Menteşe Beld. Pers. Ltd. Şti. Engelli Peronel Alımı 24.12.2020


    Tekirdağ Marmaraereğlisi SYDV Pers. Alımı 18.12.2020
    Kocaeli Belde Tic. A.Ş. 18.12.2020
    Bursa OBEFAŞ Pers. Alımı 23.12.2020
    AFYONKARAHİSAR ÜÇ HİLAL İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 21.12.2020
    Tekirdağ Kapaklı Beld. Pers. A.Ş. 26.12.2020
    Zonguldak Gök Bel İmar İnş. Ltd. Şti. 18.12.2020
    Mersin B.Beld. İmar Tic. A.Ş. 18.12.2020
    İzmir İzenerji Tic. A.Ş. 21.12.2020


    Ardahan Çıldır Beld. Pers. Ltd. Şti. 22.12.2020
    İstanbul Sarbel Org. Tic. A.Ş. 18.12.2020
    Manisa Besot Tic. A.Ş. 23.12.2020
    Çanakkale Geyikli Beld. Pers. Ltd. Şti. 21.12.2020
    İzmir İzdeniz A.Ş. 22.12.2020
    Niğde Azatlı Beld. Pers. Ltd. Şti. 18.12.2020


    Denizli Merkezefendi Temz. Ulaş. Tic. A.Ş. 22.12.2020
    Antalya Konyaaltı Tem. Tic. San. A.Ş. 19.12.2020
    Mersin Anamur Tur. İş. Ltd. Şti. 19.12.2020
    Elazığ Arıcak SYDV Pers. Alımı 22.12.2020


    Karabük Safranbolu Beld. Pers. Ltd. Şti. 18.12.2020
    Zonguldak Çaybel İmar İnş. Tic. Ltd. Şti. 21.12.2020
    Kocaeli Körpaş Eğit. San. Tic. A.Ş. 20.12.2020
    Denizli Peraş Tic. A.Ş. 24.12.2020
    Kırıkkale Bahşılı Beld. Pers. Ltd. Şti. 23.12.2020
    Kırıkkale Yahşihan Beld. Pers. Alımı 19.12.2020

    İlanlara erişim: https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/

    İşte diğer tüm ilanlar

    İŞKUR kurum dışı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

    İş arayan vatandaşlar, İŞKUR internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanları sıklıkla takip ediyor. Kurum dışı işçi alımı ilanı, kamu kurumlarının açtığı geçici personel alımlarında çalışmak isteyenler, bu ilanlara İŞKUR aracılı ile erişim sağlayabiliyor. Peki, kurum dışı işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte, ilanların yer aldığı sistem hakkında detaylı bilgiler.

    KURUM DIŞI İŞÇİ ALIMI İLANI İÇİN BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIR?

    Kurum dışı işçi alımı ilanları, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden belirli periyodlarla yayımlanmaktadır. Kurum dışı işçi alımı ilanları illere göre görüntülenebilecek.


    İŞKUR GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

    - En az lise veya ön lisans mezunu,
    - Tercihen benzer pozisyonda minimum 5 yıl tecrübesi olan,
    - Sistemli ve düzenli çalışma alışkanlığına sahip,
    - Sözlü ve yazılı iletişim becerileri güçlü ve diksiyonu düzgün,
    - Güler yüzlü ve temsil yeteneğine sahip aktif araç kullanabilen,
    - Erkek adaylar için Askerlik görevini tamamlamış,

    Bu genel şartların dışında birçok ilanın başvuru şartları arasında 3 vardiya çalışabilme şartı da aranıyor.

    GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    İŞKUR üzerinden alımı yapılacak olan Güvenli Görevlisi ilanlarına başvuruda bulunabilmek için öncelikle İŞKUR kaydı oluşturmanız gerekiyor. Ardından yine Türkiye İş Kurumu resmi sayfası üzerinden üzerinden adayların başvurular bizzat gerçekleştirmeleri gerekiyor.

    İŞKUR GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIM İLANLARI

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    İŞKUR'A KAYIT NASIL YAPILIR?

    İş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur. Başarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur. Gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme giriniz. Özgeçmişinizde eğitim ve meslek bilgileri girilmeden kaydınız aktife alınmamaktadır.
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    Haberler Ekonomi 18 Aralık İŞKUR kurum dışı iş ilanları! Belediyelere büro, güvenlik görevlisi ve diğer kadrolarda personel alımı başvuru şartları!