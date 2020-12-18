112 acil çağrı merkezleri bünyesine büro personeli kadrosunda istihdam etmek üzere yakın zamanda personel alımı yapılacak. 112 acil çağrı merkezi ne zaman personel alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı yapacak? 112 çağrı merkezi insan kaynakları iş ilanları, iş imkanları, iş olanakları, açık iş pozisyonları, işe alım süreci, başvuru şartları, iş başvuru formu gibi iş başvurusu detayları. 112 acil çağrı merkezlerine büro personeli alımı yapılacağı açıklanmıştı. Söz konusu personel alımı ile ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Maliye ve Hazine Bakanlığı'mızın da uygun görüşü ile sayın Cumhurbaşkanımızın onayı ile oraya da personel alınacak. Arkadaşlarımızla karar verdik. Bunun önemli bir bölümünü acil çağrı hizmet eğitimi gören okullardan alacağız. Yani orayı da esas itibarıyla değerlendirmek için alıma çıkarken de acil çağrı hizmeti gören okullardan personel alacağız. İhtiyacımız olan alana göre alım yapacağız. Eğitimini alan profesyonel, bu konuda önemli ölçüde çaba sarf eden bir anlayışı ortaya koyacağız." dedi.
112 Acil Çağrı Merkezi İş İlanları
112 çağrı merkezi acil durumlarda vatandaşların ilk başvurdukları yerdir. İçişleri Bakanlığı acil çağrı merkezinde dönüşüm kapsamında tüm acil çağrı numaralarını 112'ye bağlamak üzere çalışmalarını sürdürmektedir. 112 çağrı merkezi tüm illerimizde faaliyetlerine aralıksız devam etmektedir. Kurumun hızlı cevap verebilmesi adına bünyesine çok sayıda personel alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı gerçekleştirilmektedir. 112 telefonunu aradığınızda beklemeden karşınızda yardım çağrısında bulunabileceğiniz birisini bulmak önemlidir. Bu sebepten dolayı 112 çağrı merkezinde çok sayıda kişi istihdam edilmektedir ve bu kişilere ek yeni alımlar da gerçekleştirilmektedir.
112 Çağrı Merkezi İş Başvurusu Nasıl, Nereden Yapılır?
İllerimizde bulunan 112 çağrı merkezleri, İçişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan valilikler çatısı altında hizmet vermektedir. İçişleri Bakanlığı ihtiyaç duyduğu zaman dilimlerinde yeni iş ilanları yayınlayarak çağrı merkezine alımlar yapmaktadır. Yani 112 çağrı merkezi bünyesinde çalışma fırsatı elde etmek için İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ilanları takip etmelisiniz. Bu iş ilanlarını İş Adresi adresimiz üzerinden takip edebileceğiniz gibi kurumun resmi web adresi olan icisleri.gov.tr adresi üzerinden de takip edilebilir.
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Süleyman Soylu'nun açıklamasının ardından açıklama yapan Bakan Koca, 2021 yılında 112 istasyon sayısının 2100'e çıkarılacağını söyledi. Önümüzdeki günlerde 260 merkez 2100 olacak. Açılacak bu merkezler ve mevcut 112 çağrı merkezlerinin personel eksiği ile en az 1000 personel alımı yapılması bekleniyor.