112 acil çağrı merkezleri bünyesine büro personeli kadrosunda istihdam etmek üzere yakın zamanda personel alımı yapılacak. 112 acil çağrı merkezi ne zaman personel alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı yapacak? 112 çağrı merkezi insan kaynakları iş ilanları, iş imkanları, iş olanakları, açık iş pozisyonları, işe alım süreci, başvuru şartları, iş başvuru formu gibi iş başvurusu detayları. 112 acil çağrı merkezlerine büro personeli alımı yapılacağı açıklanmıştı. Söz konusu personel alımı ile ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Maliye ve Hazine Bakanlığı'mızın da uygun görüşü ile sayın Cumhurbaşkanımızın onayı ile oraya da personel alınacak. Arkadaşlarımızla karar verdik. Bunun önemli bir bölümünü acil çağrı hizmet eğitimi gören okullardan alacağız. Yani orayı da esas itibarıyla değerlendirmek için alıma çıkarken de acil çağrı hizmeti gören okullardan personel alacağız. İhtiyacımız olan alana göre alım yapacağız. Eğitimini alan profesyonel, bu konuda önemli ölçüde çaba sarf eden bir anlayışı ortaya koyacağız." dedi.