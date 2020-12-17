Ve belli oldu! Ödenecek ücretler açıklandı! 1 Ocak'tan itibaren Resmi Gazete'de yayımlandı

Milyonları çok yakından ilgilendiriyor. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ödenecek ücretler belli oldu. 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olacak. Gümrük Kanunu kapsamında ödenecek ücretler ve verilen cezalar yeniden düzenlendi. Gümrük Kanunu ve buna ilişkin çıkarılan ikincil düzenlemelerle getirilen hükümlere aykırı hareket edenlere uygulanacak usulsüzlük cezası 1 Ocak 2021'den itibaren 173 lira olacak. Gümrük Kanunu ve buna ilişkin çıkarılan ikincil düzenlemelerle getirilen hükümlere aykırı hareket edenlere söz konusu düzenlemelerde açıkça öngörülmüş olması kaydıyla 173 lira usulsüzlük cezası uygulanacak.
Gümrük vergilerinin 545 bin liraya kadar olan geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya ilgili gümrük müdürlükleri, 5 milyon 455 bin liraya kadar olanlarında gümrük ve muhafaza başmüdürlükleri yetkili olacak. Tebliğ, 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek.
Gümrük Vergisi Nedir?
Gümrük Vergisi ithalatta ve ihracatta Gümrük tarafından alınan bir vergi türüdür. Gümrük Vergisi her ürüne göre değişiklik gösterir. Hangi üründen ne kadar Gümrük Vergisi alınacağı ürünün Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu'na (GTİP) göre belirlenir. Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu karşımıza HS Code, Tariff Code, Tariff Number olarak da çıkabilmektedir. Bu yüzden Gümrük Tarife İstatistik Kodu'nun belirlenmesi oldukça önemli bir başlangıçtır.
İthalat; Gümrük Vergisi aslında bir vergi grubunun adıdır. Gümrük Vergisi adı ile direk bir vergi çeşidi olduğu gibi ithalat işlemlerinde alınan İlave Gümrük Vergisi, Ek Mali Yükümlülük, Dampinge Karşı Alınan Vergi (ani-damping) gibi vergilerde Gümrük Vergisi tanımı içerisinde yer almaktadır.
İthal edilecek bir ürünün Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonuna göre bu vergilerin tamamı ya da bazıları alına bilir veya hiçbiri alınmayabilir.
İhracat; Bazı ürünlerin ihracatında fon ödemesi alınmasının dışında ülkemizde ihracattan Gümrük Vergisi alınmamaktadır. (Fon alınan ürünler Fındık ve Pamuk, alınan fonun da adı DFİF'tir.)
İlave Gümrük Vergisi (İGV); ithal edilecek ürünlerden alınan Gümrük vergisine ilaveten tahsil edilecek verginin adı İlave Gümrük Vergisi'dir.
Ek Mali Yükümlülük; ithalatta ülke ekonomisinin korunması amacıyla Korunma Önlemleri kapsamında Telafi Edici Vergi cinsinde belirlenen bir vergi türüdür.
Dampinge Karşı Vergi (Anti-damping); Anti-damping vergisi bazı yurtdışı firmalar tarafından ihracatını arttırmak ve bir üründe haksız rekabet oluşturmak üzere ülkemize gerçekleştirdiği ihracatlara yönelik özel olarak uygulanan indirime (dampinge) karşı alınan vergi türüdür.