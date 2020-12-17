İŞKUR üzerinden art arda duyurular yayımlandı. Kamu kurumlarına ve belediyelere yapılan personel, memur ve işçi alımlarının başvuru bilgileri sayfamızda.. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar hız kesmeden devam ediyor. Bu bağlamda İŞKUR ile personel alımı yapacak. Türkiye'nin her yerinden onlarca kamu ilanları açıkladı. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlardan bir çoğu özel sektör olsa da, kamu personeli alımları da kurumun yayınladığı farklı kategorilerdeki ilanlar arasında yer alıyor.
İŞKUR KAMU KURUMLARI MEMUR ALIMLARI
Sivas Hafik Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 25.12.2020
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansından Personel Alımı 20.12.2020
Kırıkkale Çelebi Belediyesi Memur Alım İlanı 17.12.2020
Sakarya Geyve Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 25.12.2020
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansından BEBKA Personel Alımı 18.12.2020
Çorum Belediye Başkanlığındanİlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı 08.01.2021
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 18.12.2020
Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından Memur Alımı 25.12.2020
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından İtfaiye Eri Alımı 03.01.2021
Dicle Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 25.12.2020
Malatya Pötürge Belediyesi Memur Alımİlanı 31.12.2020
İstanbul Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 29.12.2020
İstanbul Beyoğlu Belediyesi Memur Alım İlanı 04.01.2021
Ticaret Bakanlığından Ticaret Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 28.12.2020
Hazine ve Maliye Bakanlığından Defterdarlık Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 29.01.2021
Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından Ticaret Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı 18.12.2020
Hazine ve Maliye Bakanlığı Stajyer Hazine Kontrolörlüğü sınav ilanı 17.02.2021
Muş Uzgörür Belediyesi Memur Alım İlanı 05.02.2021
Siirt Tillo Belediyesi Memur Alım İlanı 22.01.2021
Sivas Hafik Belediyesi Memur Alım İlanı 08.01.2021
KOSGEB Kobi Uzman Yardımcısı Alım İlanı 29.12.2020
Gençlik ve Spor Bakanlığı Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alım İlanı 20.01.2021
YSK Seçim Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 23.12.2020
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru Alımı 10.01.2021
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından Sözleşmeli Personel Alımı 18.12.2020
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden Personel Alım İlanı 31.12.2020
Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı
Aydın Kadıkalesi Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 31.12.2020
Eskişehir Kentaş Tic. Ltd. Şti. 19.12.2020
Ankara TÜBİTAK SAGE 21.12.2020
TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN 21.12.2020
Ankara TÜBİTAK SAGE 21.12.2020
Kocaeli TÜBİTAK BİLGEM Pers. Alımı 28.12.2020
Muğla MUTTAŞ San. Tic. A.Ş. Engelli Alım İlanı 21.12.2020
Kırklareli Vize Beleiyesi Per. Ltd. Şti. 17.12.2020
Van Belvan Ulaşım San. Tic. Ltd. Şti. 18.12.2020
Ankara Türkiye Belediyeler Birliği Personel A.Ş. 21.12.2020
İstanbul Şehir Hatları Tur. San. Tic. A.Ş. 21.12.2020
İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 18.12.2020
Sivas Gölova SYDV 20.12.2020
Bursa Osmangazi Belediyesi Per. A.Ş. 18.12.2020
Balıkesir Erdek Grup İnsan Kayn. Yön. Ltd. Şti. 22.12.2020
İzmir İzdoğa Tic. San. A.Ş. 18.12.2020
Zonguldak Filyos Belediyesi Per. Ltd. Şti. 17.12.2020
İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 18.12.2020
İstanbul Asfalt Fab. San. Tic. A.Ş. Engelli Pers. Alımı 31.12.2020
Edirne Uzunköprü Beld. Pers. Ltd. Şti. 17.12.2020
Muğla Kavaklıdere Beld. Pers. Ltd. Şti. 18.12.2020
Çorum Ortaköy Beld. Ltd. Şti. 19.12.2020
Antalya Gazibel İnş. Tarım Turz. Ltd. Şti. 22.12.2020
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Personel Limited Şirketi.17.12.2020
Balıkesir Güzel Ayvalık Gıda Turz. Tic. Ltd. Şti. 22.12.2020
Denizli Peraş Pers. Alımı 20.12.2020
BAŞVURU LİNKLERİ
https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/
https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kamu-memur-alim-ilanlari/