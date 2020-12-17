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    • Ekonomi
    • 17.12.2020 14:58
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    • 17.12.2020 14:58
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    Onlarca şehirde alımlar başladı! Hangi kadrolara alım var! KPSS şartı yok... 'dan kamu ilanları: İşte başvuru şartları

    'dan kamu duyuruları: İŞKUR personel alım bültenlerine tüm süratiyle devam ediyor. Milyonlarca istihdam yaratan İŞKUR iş duyuruları sayfası bayağı yoğun oluyor. Bu bağlamda yeni kamu personelleri aranıyor. Hekim, Yiyecek mühendisi, koordinatör, aşçı, spor eğitmeni, çocuk gelişimcisi, bilgisayar işletmeni, cerrah, harita mühendisi, sürücü, elektrik elektronik mühendisi, mimar, kent tasarıcısı, yardım personeli, ofis personeli, peyzaj mimarı, bilet satış personeli, yiyecek teknikeri, bilgisayar teknikeri, biyolog, beden işçisi, sağlık personeli... İşte müracaat koşulları

    KPSS şartı yok... İŞKUR'dan kamu ilanları: Alımlar başladı

    İŞKUR üzerinden art arda duyurular yayımlandı. Kamu kurumlarına ve belediyelere yapılan personel, memur ve işçi alımlarının başvuru bilgileri sayfamızda.. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar hız kesmeden devam ediyor. Bu bağlamda İŞKUR ile personel alımı yapacak. Türkiye'nin her yerinden onlarca kamu ilanları açıkladı. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlardan bir çoğu özel sektör olsa da, kamu personeli alımları da kurumun yayınladığı farklı kategorilerdeki ilanlar arasında yer alıyor.

    İŞKUR KAMU KURUMLARI MEMUR ALIMLARI

    Sivas Hafik Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 25.12.2020
    Batı Akdeniz Kalkınma Ajansından Personel Alımı 20.12.2020
    Kırıkkale Çelebi Belediyesi Memur Alım İlanı 17.12.2020
    Sakarya Geyve Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 25.12.2020
    Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansından BEBKA Personel Alımı 18.12.2020
    Çorum Belediye Başkanlığındanİlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı 08.01.2021


    Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 18.12.2020
    Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından Memur Alımı 25.12.2020
    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından İtfaiye Eri Alımı 03.01.2021
    Dicle Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 25.12.2020
    Malatya Pötürge Belediyesi Memur Alımİlanı 31.12.2020
    İstanbul Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 29.12.2020
    İstanbul Beyoğlu Belediyesi Memur Alım İlanı 04.01.2021


    Ticaret Bakanlığından Ticaret Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 28.12.2020
    Hazine ve Maliye Bakanlığından Defterdarlık Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 29.01.2021
    Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından Ticaret Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı 18.12.2020
    Hazine ve Maliye Bakanlığı Stajyer Hazine Kontrolörlüğü sınav ilanı 17.02.2021
    Muş Uzgörür Belediyesi Memur Alım İlanı 05.02.2021
    Siirt Tillo Belediyesi Memur Alım İlanı 22.01.2021
    Sivas Hafik Belediyesi Memur Alım İlanı 08.01.2021


    KOSGEB Kobi Uzman Yardımcısı Alım İlanı 29.12.2020
    Gençlik ve Spor Bakanlığı Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alım İlanı 20.01.2021
    YSK Seçim Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 23.12.2020
    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru Alımı 10.01.2021
    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından Sözleşmeli Personel Alımı 18.12.2020
    Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden Personel Alım İlanı 31.12.2020

    Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı

    Aydın Kadıkalesi Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 31.12.2020
    Eskişehir Kentaş Tic. Ltd. Şti. 19.12.2020
    Ankara TÜBİTAK SAGE 21.12.2020
    TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN 21.12.2020
    Ankara TÜBİTAK SAGE 21.12.2020
    Kocaeli TÜBİTAK BİLGEM Pers. Alımı 28.12.2020
    Muğla MUTTAŞ San. Tic. A.Ş. Engelli Alım İlanı 21.12.2020
    Kırklareli Vize Beleiyesi Per. Ltd. Şti. 17.12.2020
    Van Belvan Ulaşım San. Tic. Ltd. Şti. 18.12.2020


    Ankara Türkiye Belediyeler Birliği Personel A.Ş. 21.12.2020
    İstanbul Şehir Hatları Tur. San. Tic. A.Ş. 21.12.2020
    İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 18.12.2020
    Sivas Gölova SYDV 20.12.2020
    Bursa Osmangazi Belediyesi Per. A.Ş. 18.12.2020
    Balıkesir Erdek Grup İnsan Kayn. Yön. Ltd. Şti. 22.12.2020
    İzmir İzdoğa Tic. San. A.Ş. 18.12.2020


    Zonguldak Filyos Belediyesi Per. Ltd. Şti. 17.12.2020
    İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 18.12.2020
    İstanbul Asfalt Fab. San. Tic. A.Ş. Engelli Pers. Alımı 31.12.2020
    Edirne Uzunköprü Beld. Pers. Ltd. Şti. 17.12.2020
    Muğla Kavaklıdere Beld. Pers. Ltd. Şti. 18.12.2020
    Çorum Ortaköy Beld. Ltd. Şti. 19.12.2020
    Antalya Gazibel İnş. Tarım Turz. Ltd. Şti. 22.12.2020
    Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Personel Limited Şirketi.17.12.2020
    Balıkesir Güzel Ayvalık Gıda Turz. Tic. Ltd. Şti. 22.12.2020
    Denizli Peraş Pers. Alımı 20.12.2020

    BAŞVURU LİNKLERİ

    https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/

    https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kamu-memur-alim-ilanlari/
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    Haberler Ekonomi Onlarca şehirde alımlar başladı! Hangi kadrolara alım var! KPSS şartı yok... İŞKUR'dan kamu ilanları: İşte başvuru şartları