Ocak'ta emekliler enflasyon zammı almaya hazırlanırken, Türkiye Emekliler Derneği'nden seyyanen zam talebi geldi. Dernek Başkanı Kazım Ergün, 'Salgın nedeniyle masraflarımız arttı. Seyyanen zam istiyoruz' dedi. Peki, seyyanen zam yapılırsa emekli maaşlarında ne kadar artış olur? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin merak ettiği tüm detaylar... Emekli maaşlarına yapılan zam oranları her emekli için ayrı uygulanacak. Emekli vatandaşların emekli oldukları alan önemli olurken SSK Bağkur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olanlar enflasyon oranlarının tamamı kadar maaş zammı alacaklar. Memur emeklilerinde ise sistem daha farklı. Memur emeklileri yüzde 4 net zam alacaklar. Bu zam oranın üzerinde ise enflasyon oranı farkı alacaklar.
OCAK ARTIŞI NE OLUR?
Son 5 aylık enflasyonun yüzde 7.02 hesaplandığını, bu orana Aralık ayı TÜFE oranının da ekleneceğini ifade eden Ergün, şöyle konuştu: "Aralık'ta TÜFE'deki artışın yüzde 1 olduğunu varsayarsak, TÜFE'de 6 aylık kümülatif artış yüzde 8.09 olur. Biz işte bunun için seyyanen zam istiyoruz."
'ENFLASYON SEPETİ GÜNCELLENSİN'
Kazım Ergün, TÜİK'in enflasyon hesaplamasında kullandığı sepette temel ihtiyaçların payının yükseltilmesini ve Covid-19 salgını da dikkate alınarak özellikle konut (ısınma, elektrik, su, kira) ve gıdanın enflasyon sepetindeki ağırlığının artırılmasını talep etti.
TCMB BEKLENTİLERİ YÜKSELTTİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası geçtiğimiz günlerde enflasyon oranlarına ilişkin yeni beklenti tahminlerini açıkladı. TCMB tarafından açıklanan beklentilere göre yılsonunda enflasyon oranları yüzde 12.47 bandında olacak. Daha önce açıklanan beklentiler ise yüzde 12 olarak duyurulmuştu.
KİM NE KADAR ZAM ALACAK?
Emekli maaşlarına yapılan zam oranları her emekli için ayrı uygulanacak. Emekli vatandaşların emekli oldukları alan önemli olurken SSK Bağkur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olanlar enflasyon oranlarının tamamı kadar maaş zammı alacaklar. Memur emeklilerinde ise sistem daha farklı. Memur emeklileri yüzde 4 net zam alacaklar. Bu zam oranın üzerinde ise enflasyon oranı farkı alacaklar.
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilecek verilere göre belirlenecek maaş zammı oranlarında yılın son 6 ayı esas alınacak. 4 aylık veriler hali hazırda açıklanırken Kasım ve Aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin de açıklanmasıyla kimin ne kadar maaş zammı alacağı belli olacak.
Memurlara emekli olurken ödenen ikramiyede hesap değişikliği gündemde.
Emekli ikramiyesi hesaplamasının değişmesi, 1 yılı tamamlamayan ay ve günlerin de hesaba katılması talepleri var. Konu yargıya da taşındı.
1-11 AYLIK FARK
İlk olarak Memur-Sen'e bağlı Enerji Bir-Sen başvuru yaptı. Ancak mahkemeden 'yargı süreci fiili bir örnek üzerinden bireysel başvuru ile başlayabilir' kararı çıktı. Bunun üzerine bireysel başvuru gerçekleştirildi.
Enerji Bir-Sen'in Başkanı Hacı Bayram Tonbul, "Yeni başvuruyu, emekli olurken 7 aylık hizmet süresi hesaba dahil edilmeyen sendika genel sekreterimiz üzerinden yaptık. 1 aydan 11 aya kadar tazminat kaybı yaşanıyor.
Umuyoruz ki mahkemeden çıkacak kararla birlikte, sadece yıllar üzerinden yapılan emekli ikramiyesi hesabına aylar ve günler de dahil edilir" dedi. Yargıdan vize çıkarsa, emekli ikramiyelerine artış yolu açılacak.
Milyonlarca memur, emekli olurken alacağı ikramiyeyi artıracak kararı merakla bekliyor
MAAŞLARA 286 TL ZAM GELECEK
Yapılan tahminlere göre SSK ve Bağkur emeklileri için gelen zam ile beraber 286,25 TL'ye varan artış meydana gelecek. En yüksek emekli maaşı 6375,37 TL olurken gelen zam oranı ile beraber 6661,62 TL olacak.
ESNAFLARA EN AZ 1971 TL MAAŞ
En düşük esnaf emeklileri için verilecek aylıkların 1886 TL'den 1971 TL ye artış göstermesi de bekleniyor. 2000 yılından daha önce emekli olan SSK statüsündeki vatandaşlara taban aylık olarak da 2233 TL maaştan 2333 TL ye artacak. Şu an net bir açıklama gelmese bile yakın zamanda gelecek açıklama ile emekli maaşlarının ne kadar olacağı da merak ile bekleniyor.
530 TL AİLE YARDIMI
Memurların aile yardımı da Ocak'ta artacak. Yüzde 5 zam ile eş yardımı 351,09 liradan 368,64 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 77,23 liradan 81,09 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 40,55 liraya çıkacak.
6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 505,55 lira alıyorken, bu tutar 530,82 liraya ulaşacak.
İKRAMİYE TARİHLERİ...
Emekliler, ilk kazancı Ocak'ta elde edecek. SSK ve Bağ-Kur'lulara 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memur emeklilerine de yüzde 3 zam ve 2020'nin ikinci yarısında enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark verilecek..
Temmuz'da ise SSK ve Bağ-Kur'lulara ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılırken, memur emeklilerine yüzde 3 artış ve Ocak-Haziran'da TÜFE yüzde 3'ü aşarsa fark yansıtılacak.
Emeklilere 2021'de 2 kez ikramiye ödenecek. 1.000'er lira tutarındaki Ramazan Bayramı ikramiyesinin 10-12 Mayıs, Kurban Bayramı ikramiyesinin 12-16 Temmuz tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.