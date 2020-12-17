Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilecek verilere göre belirlenecek maaş zammı oranlarında yılın son 6 ayı esas alınacak. 4 aylık veriler hali hazırda açıklanırken Kasım ve Aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin de açıklanmasıyla kimin ne kadar maaş zammı alacağı belli olacak.

Memurlara emekli olurken ödenen ikramiyede hesap değişikliği gündemde.

Emekli ikramiyesi hesaplamasının değişmesi, 1 yılı tamamlamayan ay ve günlerin de hesaba katılması talepleri var. Konu yargıya da taşındı.