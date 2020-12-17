Dev banka duyurdu! Değişti, hesabı olanlar dikkat! Müşterilerine SMS ile bilgi yolladı. Finansbank harekete geçti ve resmen açıkladı. Yüz binlerce kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. Dev banka hesabı olan tüm müşterilerine duyurdu. Salgın sebebiyle birçok tedbir alındı, bankaların çoğunda hizmet saatlerinde değişikliğe gidildi. Bu bankalardan biri de Finansbank oldu. Açıklamada hizmet saatlerinde değişiklik yapıldığı belirtildi. İşte bankaların duyuruları ve güncel mesai saatleri...