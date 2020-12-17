Bu bankalara İNG,TEB ve İş Bankası kredi ve kredi kartı borcu olana iyi haber-işte borç kapatma başvurusu

Bu bankalara İNG,TEB ve İş Bankası kredi ve kredi kartı borcu olana iyi haber... Borç demek yük demektir. Zaten hayatın farklı zorlukları sizi yorarken bir de parasal olarak borçlanmak yükünüzü artıracaktır. Eğer farklı bankalara borcunuz varsa aylık birden fazla ödeme yüküyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bundan dolayı bankalara olan borçlarınızı tek bir banka çatısı altına toplamanızda fayda vardır. 3 banka tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada borç kapatma kredisi ile diğer bankalara olan vadesi geçmiş gecikmeye takılmış kredi kartı ve kredi borçlarının ödeneceğine yer verildi. Borç kredisi isteyen bireylerin daha önceden bankacılık ürünlerini kullanmış olmaları gerekiyor. Kredi kartı, kredili mevduat hesabı veya kredi borcu olmayan kişiler, borç kapatma kredisinden yararlanamazlar.