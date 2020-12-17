Bu bankalara İNG,TEB ve İş Bankası kredi ve kredi kartı borcu olana iyi haber-işte borç kapatma başvurusu

Bu bankalara İNG,TEB ve İş Bankası kredi ve kredi kartı borcu olana iyi haber... Borç demek yük demektir. Zaten hayatın farklı zorlukları sizi yorarken bir de parasal olarak borçlanmak yükünüzü artıracaktır. Eğer farklı bankalara borcunuz varsa aylık birden fazla ödeme yüküyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bundan dolayı bankalara olan borçlarınızı tek bir banka çatısı altına toplamanızda fayda vardır. 3 banka tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada borç kapatma kredisi ile diğer bankalara olan vadesi geçmiş gecikmeye takılmış kredi kartı ve kredi borçlarının ödeneceğine yer verildi. Borç kredisi isteyen bireylerin daha önceden bankacılık ürünlerini kullanmış olmaları gerekiyor. Kredi kartı, kredili mevduat hesabı veya kredi borcu olmayan kişiler, borç kapatma kredisinden yararlanamazlar.
EN UYGUN FAİZİ VEREN 3 BANKA
Resmi internet sayfalarına baktığımızda borç kapatma kredisi veren bankaların bu kredileri 1,35 ile 1.50 araısnda faiz oranları ile verdiği görülüyor. TEB, İNG ve İş Bankası'nın açıklamalarına göre kredinin 36 vadeye kadar verileceği bildirildi.
NEDEN 36 AY SINIRI VAR?
BDDK , pandemi sürecinde 60 aya kadar çıkardığı kredi vade sayısını geçtiğimiz ay aldığı karar ile 36 aya kadar düşürdü. Bankalar, ihtiyaç kredilerini en fazla 36 ay vadeye kadar verebiliyor.
TEB FAİZ ORANI VE HESAPLAMA
TEB'in borç kapatma kredisi açıklamasına baktığımızda kredinin 1.35 faiz oranı ile verildiği görülüyor. 36 ay vade ile 50 bin TL borç kapatma kredisi çekmek isteyen vatandaşlar, ayda 1844 TL ödeme yapacak ve 3 yılın sonunda toplamda 66 bin 632 TL ödeme yapılmış olacak.
İNG BANK
İNG Bank tarafından yayımlanan borç kapatma kredisine baktığımızda ise faiz oranının 1,49 oranında olduğu görüldü. 1.49 faiz oranı ile 50 bin TL çekmek isteyen vatandaşlara 36 ay vadeye kadar bu kredi kullandırılıyor. 50 bin TL çeken kişi, 3 yılın sonunda toplamda 68 bin 497 TL ödeme yapmış olacak.
İŞ BANKASI
İş Bankası'nın açıklamasına baktığımızda ise borç kapatma kredisinin 1.50 faizle verildiği görüldü. 50 bin TL'lik borç kapatma kredisi çekmek isteyen bir kişiye en fazla 36 ay vadeye kadar kredi kullandırılıyor. 3 yılın sonunda bu kişi bankaya toplamda 68 bin 631 TL ödeme yapmış olacak.
Başvuru için bankalara müracaat edebilirsiniz.
Borç Kapatma Kredisi Nedir?
İnsanlar farklı ihtiyaçlarını gidermek için farklı bankalarda kredi çekebilmektedirler. Başlangıçta bu bir sorun gibi gözükmese de sonrasında ödeme zorlukları ortaya çıkmaktadır. Bu tür sorunlarla karşılaşanlar için borçlarınızı tek bir çatı altına toplama fırsatı doğuyor. Farklı bankalara olan borçlarınızı tek bir çatı altına toplayabilirsiniz. Borçlarınızı bir araya topladığınız bankadan borcunuz kadar kredi çekebilir ve bu krediyi uygun faiz oranıyla ödeyebilirsiniz.
Farklı bankalarda borcu olanlar için bu uygulama gerçekten rahatlatıcı bir çözümdür. Bu durumda olanların borçlarını tek bir çatı altına toplamaları onların yararına bir uygulama olacaktır. Ayrıca borç kapatma kredisinin faiz oranları da gerçekten düşüktür.
Borç Kapatma Kredisi İçin İstenen Evraklar
Borç kapatma kredisi için başvuru yaptığınız banka sizden bazı belgeler istemektedir. Ayrıca düzenli olarak ödeme yapmanız da önemlidir. Eğer ödemelerde sorun yaşamışsanız ve kredi notunuz düşükse bankanın kredi borcunuzu tek ele toplaması da gerçekleşmeyebilmektedir. Borç transferi kredisi için gerekli evraklar şunlardır:
Kimlik Belgesi
İkametgâh Belgesi (Kayıtlar güncel ise, son 3 aya ait sabit fatura yeterli.),
Maaş Bordrosu (Ön onay verilmemesi durumunda gerekir)
Gelir durumunuz ve ödemeleriniz iyiyse banka borç transfer kredisine hemen onay verecektir.
Borç Kapatma Kredisini Kimler Kullanabilir
Dağınık banka borçları olan banka müşterileri borç kapatma kredisi ile tek bir bankaya ödeme yaparak, daha düşük faiz oranları ile ödemeye olanak sağlayan bir bankacılık ürünü olarak tanımlayabiliriz. Borç kredisi isteyen bireylerin daha önceden bankacılık ürünlerini kullanmış olmaları gerekiyor. Kredi kartı, kredili mevduat hesabı veya kredi borcu olmayan kişiler, borç kapatma kredisinden yararlanamazlar. Bu sayılan Genel şartları taşıyan banka müşterileri; kredi puanları ve düzenli gelirleri el verdiği zaman rahatlık içersinde, borç transfer kredisine başvurabilir
Bankacılık ürünleri kullanımından oluşan borçlar için; borç transfer kredisine başvurmak isteyen banka müşterilerinin, mevcut borçlarını kredi başvuru formunda yakın tutarlarda belirtmeleri gerekiyor. Bu noktada alınabilecek en iyi önlem ise müşterilerin borç tutarları hakkında bilgi sahibi olmaları genellikle kredi borçlarının tamamını kapatmaları konusunda kendilerine büyük faydalar sağlayabiliyor. Tabii kredi puanı da oldukça büyük önem arz ediyor. Kredi kullanmak için yeterli kredi puanına sahip olan bireyin, yasal takip sürecine girmemiş olması gerekiyor. Bu şartlarda borç transfer kredisinden yararlanabiliyor.