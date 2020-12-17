İŞKUR günde 89 TL ödeme yapacak! İŞKUR işbaşı eğitim ve mesleki eğitim kursları başvuru... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı son dakika açıklamasında İŞKUR'dan günlük 89 TL ödeme yapılacağına yer verildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bir son dakika açıklamasında bulundu. Bakanlık resmii nternet adresi üzerinden yayımlanan yazılı açıklamada, İŞKUR tarafından geleneksel mesleklerde düzenlenen kurslara personel alımı yapıldığına yer verildi ve "Düzenlenen bu kurslarımız ile geleneksel meslekler gelecek kuşaklara aktarılmakta ve ustaların aradığı işgücünün temin edilmesine katkı sunulmaktadır" ifadelerine yer verildi.
Bakan Selçuk açıkladı: İŞKUR günde 89 TL ödeme yapacak!
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bir son dakika açıklamasında bulundu. Bakanlık resmii nternet adresi üzerinden yayımlanan yazılı açıklamada, İŞKUR tarafından geleneksel mesleklerde düzenlenen kurslara personel alımı yapıldığına yer verildi ve "Düzenlenen bu kurslarımız ile geleneksel meslekler gelecek kuşaklara aktarılmakta ve ustaların aradığı işgücünün temin edilmesine katkı sunulmaktadır" ifadelerine yer verildi.
Geleneksel mesleklerle ilgili açıklamada bulunan Bakan Selçuk, el emeğine yoğun ihtiyaç duyulduğunu söyledi ve "Birçok alanda geleneksel meslek bulunuyor. Bu meslekler her bir il veya ilçeye özgü adlarla icra edilebiliyor. İŞKUR tarafından gerçekleştirilen 'Ustalardan Çıraklara Geleneksel Meslek Mirasımız Programı' ile geleneksel mesleklerde Mesleki Eğitim Kursları, bu mesleklerin icra edildiği iş yerlerinde ise İşbaşı Eğitim Programları düzenliyoruz" ifadelerini kullandı.
Söz konusu program ile ilgili detayları aktaran Bakan Selçuk, "Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerimiz sektör, meslek ve hedef kitle çerçevesinde ilgili meslek birlik ve odaları, üniversiteler, bu alanda çalışma yapmış kişi ve kurumlar ile diğer kamu ve özel sektör kurum/kuruluşlarıyla iş birliği yapmakta. Bu kapsamda 2016 yılında düzenlenmeye başlanan geleneksel meslekler kapsamındaki kurs ve programlardan Kasım ayı sonuna kadar 33 bine yakın kişi yararlandı. Bu yıl ise Kasım ayı sonuna kadar 5 bine yakın kişi bu kurs ve programlara katıldı" dedi.
Öncelikle işgücü piyasasında hâlen istihdam ve gelir elde etme olanağının mümkün olduğu geleneksel mesleklerle ilgili kursların düzenlendiğinin altını çizen Bakan Selçuk, "Mesleki Eğitim Kurslarımıza katılan kursiyerlerimize günlük 40 TL tutarında kursiyer zaruri gideri ödüyor ve kursiyerlerimizin Genel Sağlık Sigortası primlerini yatırıyoruz" diye açıklamada bulundu.
Geleneksel meslekler kapsamındaki kurs ve programa katılan vatandaşlara maddi destek de sağlanıyor. Geleneksel mesleklerde düzenlenen İşbaşı Eğitim Programına katılanlara, programa katıldıkları her bir fiilî gün için 89,40 TL; öğrenci olan katılımcılara 67,05 TL ve işsizlik ödeneği alan kursiyerlere ise 44,07 TL ödeniyor.
GÜNCEL İLANLAR
GÜNCEL İLANLAR
İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM VE MESLEKİ EĞİTİM KURSLARINA KİMLER BAŞVURABİLİR?
İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alımı ilanlarında adaylar işbaşı eğitim ve mesleki eğitim kursları kapsamında istihdam edilecek. Önce adaylar kursa alınacak. Kursu başarı ile bitiren adaylar daha sonra işe yerleştirilecek. İlana başvuru yapacaklarda aranan genel şartlar şu şekilde:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
- 15 yaşını tamamlamış olmak,
- İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,
- Emekli olmamak,
- Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,
- Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak,
- İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,
- Belirtilen şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilmektedirler.
- Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilmektedirler.
İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM VE MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI BAŞVURU
Açık ilanlara başvuru yapmak için öncelikle, https://esube.iskur.gov.tr/ linkine tıklayın, açılan sayfada iş arayan kısmından giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranın üst menüsünde ONLİNE İŞLEMLER yazan kısma tıklayın. Son olarak burada çıkan menüde Kurslara gidin.
GÜNLÜK 89,4 TL ÖDENECEK
İş arayan statüsündeki vatandaşlar için günlük 89,4 TL, öğrenciler için 67,05 TL, işsizlik ödeneği alanlar için 44,7 TL zaruri gider ödemesi,
İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan ve İş Kulübü avantajlarından faydalanan, akabinde imalat sektöründe düzenlenen işbaşı eğitim programlarına katılan kadınlara günlük 95 TL zaruri gider ödemesi,
Geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara günlük 100 TL zaruri gider ödemesi,
İmalat sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği ödemesi,
Genel sağlık sigortası primi,
İş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi Kurumumuz tarafından işbaşı eğitim programı süresince karşılanmaktadır.