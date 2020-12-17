DOĞUM YARDIMI

15 Mayıs 2015 tarihinden sonra canlı ve sağlıklı olarak gerçekleşen çocuklar için bir defa mahsus olarak yapılan yardımdır. Türk vatandaşı ya da mavi kart sahibi olan tüm anne ve babalar doğum yardımı hakkından yararlanabilir. Doğum yardımı çerçevesinde birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL ile üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL tek seferlik yardım yapılır.