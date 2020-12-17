2. el otomobil fiyatları sarpa saracak! İthalat döneminde ÖTV indirimi gelecek mi? Koronavirüs salgını, sıfır araç pazarının yanı sıra ikinci el araç piyasasını da etkiledi. Manisa Galericiler Sitesi Başkanı Arif Diz, sıkıntının üretimin durmasından kaynaklandığını belirtip, araç alacaklara, faizlerin düşmesinin ardından yükselen talebin fiyatları daha da yukarı çıkaracağına söyleyerek, "Araç bulamayabilirsiniz" uyarısında bulundu. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ikinci el araçlara talep artarken fiyatlarda da artış görülmeye devam ediyor. Bu nedenle ikinci el araç fiyatları düşecek mi sorusunun yanıtı merak ediliyor. Son olarak Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, sıfır araç kampanyalarının ikinci el piyasasını da etkileyeceğini belirtti. Peki, ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? İşte ikinci el piyasasında son durum
'DURGUNLUK VAR'
Manisa Galericiler Sitesi Başkanı Arif Diz, durgunluğun ardından piyasanın ilerleyen günlerde hızlı bir taleple yükselişe geçeceğini ve nedenlerini açıkladı. Diz, "İkinci el piyasasında bir durgunluk var. Koronavirüs pandemisinin getirmiş olduğu, insanların panik yapıp da beklemeye aldığı bir durum söz konusu. Yoksa araba bir ihtiyaç. Yurt dışından zaten araba gelmiyor. Neden araba gelmiyor. Orada da pandeminin etkileri var. Üretimler durmuş. İnsanlar bir de acaba araba fiyatları düşer mi diye beklemede ama düşmez, rakamlar sabit kalır. Bu durgunluktan sonra piyasa inanılmaz bir taleple hızlı bir şekilde yukarı çıkmaya devam eder. Faizlerde düşerse 2 veya 3 ay sonra ikinci el bulamayacağız. Rakamlar yine yukarı çıkacak" dedi.
'İKİNCİ EL SIFIRINDAN PAHALI'
Diz, piyasadaki ikinci el araçların sıfırından daha pahalı olmasına da değinerek, "Türkiye genelinde araç bayilerine göre esnaf sayımız biraz yüksek. 70 bin esnaf var. Bu esnaf, piyasada ikinci el araç bulamadığı için bayilerden sıfır araç alıp, vitrine koyuyor. Binicilere sıfır araç kalmıyor. Bu sefer sıfır araç kalmayınca, talepte fazla olunca rakamlar sıfır aracın üzerine çıkıyor. Arabanın sıfırı 230 bin TL ise internete bakıyorsunuz 260 bin TL. Olmayınca da insanlar mecbur kalarak alıyor" diye konuştu.
'YERLİ OTOMOBİL ÜRETİMİ SORUNU ÇÖZER'
Şu anda tek sıkıntının üretim olduğunu söyleyen Diz, şöyle konuştu:
"Üretim olmayınca da buna çözüm bulamayız ama tabi internet üzerinden denetimler yapılırsa seviniriz. Sıfırın üzerinde bir ikinci el araç piyasası insanlara zarar veriyor. Araç piyasasının yükselmesi bizim kendi öz sermayelerimize de zarar veriyor. Vitrine 45 araba koyuyorsak, şu an 12 araba koyabiliyoruz. Yerli otomobilimizin piyasaya sürülmesiyle bu sorunlar çözülür. Yerli Türk malı otomobilimiz çıktığı zaman, biz de almak için sıraya yazılırız. Herkes dört gözle bunu bekliyor. İnşallah çıkacak, sıraya yazılacağız ve araçlarımızı alacağız."
'PANDEMİDEN KURTULUNCA PİYASA RAHATLAYACAK'
Galerici esnafı Gökhan Evelek de pandeminin sonra ermesiyle piyasanın rahatlayacağını söyledi. Evelek, "Şu an ikinci el piyasasında bir gerileme var. Bu da pandemi sürecinden kaynaklanıyor. Vatandaşlar ihtiyacı olmasına rağmen araç fiyatlarının yüksek olmasından dolayı araç alamıyor. İkinci el piyasasının bu kadar yüksek olmasının sebebi pandemi dolayısıyla üretimin az olmasından kaynaklanıyor. Buna rağmen bir sıkıntı yaşamıyoruz. Elimizde araç var. Bu durum pandemi döneminden ne zaman kurtulursak, o zaman da piyasaların rahatlayacağını düşünüyorum" diye konuştu.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ikinci el araçlara talep artarken fiyatlarda da artış görülmeye devam ediyor. Bu nedenle ikinci el araç fiyatları düşecek mi sorusunun yanıtı merak ediliyor. Son olarak Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, sıfır araç kampanyalarının ikinci el piyasasını da etkileyeceğini belirtti. Peki, ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? İşte ikinci el piyasasında son durum
İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?
Erkoç, bayilerin yeni yıla yaklaşırken sıfır araç fiyatlarında %3 ile %10 arasında indirim yaptıklarını belirtti. Aynı zamanda Erkoç, sıfır araba kampanyaları ile ilgili olarak bunların ikinci el araba fiyatları üzerinde de etkili olacağını ve fiyatların düşmesini sağlayacağını aktardı. Vatandaşlar arasında ikinci el araba ne zaman alınır sorusunun yanıtı da araştırılıyor. Bu yönde de değerlendirmelerini aktaran Erkoç, ikinci el araç satın almak isteyenler için uygun bir zamanda olunduğunu söyledi.
İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?
AA muhabirine açıklama yapan Erkoç, sene başı itibarıyla tüm dünyada koronavirüs salgınını hızlı bir şekilde yayılması ve araç arzının düşmesi ile fiyatlardaki yükselişin de dengelendiğini belirtti. Otomotiv firmalarının salgın nedeniyle haziran ve temmuz aylarında tam randımanlı olarak çalışmaya geçebildiğini aktardı. Erkoç, üretimine başlanan sıfır araçların ise Türkiye'ye gelmesinin ve satışa başlamasının ise eylül ayını bulduğunu söyledi.
Sıfır araç temininde yaşanan zorluk ve arzda yaşanan problemin 2. el araç fiyatlarına da etki ettiğine dikkat çeken Erkoç, fiyatlarda yükseliş yaşandığını fakat sene sonu itibarıyla sıfır araçta arz-talep dengesinin sağlanmaya başladığını belirtti. Bu durumun 2. el araç piyasasına da etki ettiğini dile getiren Erkoç, bir dengelenmenin yaşandığının görüldüğünü söyledi. Vatandaşların arzdaki problemler nedeniyle sıfır araç temininde sorun yaşadıklarından dolayı yüksek fiyatlara 2. el araç satın aldıklarını fakat şu an için bayilerin yeni yıl kampanyalarına başladığını ve sıfır araçlarda %3 ile %10 arasında indirim yapıldığını aktardı.
Vatandaşlar tarafından ikinci el araç fiyatları ne zaman düşer sorusu da soruluyor. Erkoç, sıfır araçlarda yapılan kampanyaların 2. el otomobil fiyatlarının da düşmesini sağlayacağını belirtti. Bu nedenle 2. el araç satın almak isteyenler için uygun bir zamanda olduğumuzu söyledi. Peki, ikinci el araba fiyatları ne olur?
İKİNCİ EL PİYASASINDA SON DURUM
Vatandaşlar tarafından ikinci el piyasası ne olacak sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Erkoç, 2. el araçların fiyatlarını sıfır araçların fiyatlarındaki değişimin belirlediğini vurguladı. Bu doğrultuda Erkoç, son dönemde dövizin stabil bir şekilde seyrettiğinin görüldüğünü ve bu nedenle sene sonuna kadar araç fiyatlarında artış olmayacağını belirtti.
Ayrıca 2021 senesinde salgının olumsuz etkilerinin sürmesi, üçüncü dalga ihtimali ve ekonomide olabilecek sıkıntılar sebebiyle sıfır araç üretimi ve sıfır araç temininde zorlukların olabileceğini söyledi. Ne zaman araba alınır noktasında da değerlendirmelerde bulundu. Erkoç, araç satın almak isteyen vatandaşların bu dönemi değerlendirebileceğini aktardı. Aynı zamanda Erkoç, dengelenmeyle beraber düşen fiyatların yılbaşına dek yükselmeden süreceğini tahmin ettiklerini söyledi.
Salgın sebebiyle ekonomideki zorluklara rağmen 2. el otomobil sektörünün sene boyunca talep gördüğünü belirten Erkoç, sektörde sene sonuna kadar 8 milyondan fazla araç satışı yapılmasının beklendiğini belirtti. Erkoç, 2. el araçlara talebin de süreceği yönünde değerlendirmelerini aktardı. Şimdi vatandaşlar tarafından yaşanacak güncel gelişmeler ve bunların piyasaya etkilerinin nasıl olacağı merak ediliyor. Kısa bir süre önce Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından piyasada yeniden hareketliliğin başladığına dair haberler gelmişti. Güncel gelişmeler de yakından takip ediliyor.