Sıfır araç temininde yaşanan zorluk ve arzda yaşanan problemin 2. el araç fiyatlarına da etki ettiğine dikkat çeken Erkoç, fiyatlarda yükseliş yaşandığını fakat sene sonu itibarıyla sıfır araçta arz-talep dengesinin sağlanmaya başladığını belirtti. Bu durumun 2. el araç piyasasına da etki ettiğini dile getiren Erkoç, bir dengelenmenin yaşandığının görüldüğünü söyledi. Vatandaşların arzdaki problemler nedeniyle sıfır araç temininde sorun yaşadıklarından dolayı yüksek fiyatlara 2. el araç satın aldıklarını fakat şu an için bayilerin yeni yıl kampanyalarına başladığını ve sıfır araçlarda %3 ile %10 arasında indirim yapıldığını aktardı.

Vatandaşlar tarafından ikinci el araç fiyatları ne zaman düşer sorusu da soruluyor. Erkoç, sıfır araçlarda yapılan kampanyaların 2. el otomobil fiyatlarının da düşmesini sağlayacağını belirtti. Bu nedenle 2. el araç satın almak isteyenler için uygun bir zamanda olduğumuzu söyledi. Peki, ikinci el araba fiyatları ne olur?