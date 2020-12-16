HANGİ BANKA KAÇ TL EMEKLİ PROMOSYONU ÖDÜYOR?

TEB: Maaşı 1.500 TL ye kadar olan emekliler 500 TL, 1.500- 2.500 TL arasında olanlar 625 TL, maaşı 2.500 TL üzeri olanlar ise 750 TL promosyon alacak, iki adet otomatik ödeme talimatı verene promosyona ek olarak maaşa göre 300,375 ve 400 TL ek ödeme yapılıyor.

AKBANK: Maaşı 1.500 TL'ye kadar olan emekliler 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında maaş alan emekliler 625 TL, maaşı 2.500 TL üzeri olan emekliler ise 750 TL promosyon alabilecek.