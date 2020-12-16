İspanya'da tadına baktı Mersin'e getirdi! Şimdi paraya para demiyor! Bir sezonda kazandığı para dudak uçuklattı! Verim almaya başlayan Coşkun, emekli olduktan sonra üretimini geliştirerek ağaç sayısını 100'e çıkarttı. 100 ağaçtan ortalama 10 bin meyve alan Coşkun'un bir sezonda kazandığı para dudak uçuklattı. Talepten memnun olan Coşkun, meyvenin aynı zamanda reçelini ve yemeğini de yapıp satmaya başladı. Tropik ülkelerde papaya ağaçlarına her köşe başında rastlanmaktadır. Ülkemizde çok fazla tüketilmeyen ancak A ve C vitaminleri ile potasyum açısından oldukça zengin olan papayanın çekirdekleri de antibakteriyel özellik taşır. Peki, papaya nedir? Papayanın faydaları neler?